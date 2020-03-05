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Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса
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РИА Новости

Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

20:46 05.03.2020 (обновлено: 21:31 05.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.
Решение принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах — участницах форума.
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"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", — заявил Белоусов, слова которого передает его представитель.
ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня.

Распространение Covid-19

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском Ухане объявили в конце декабря прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры. При этом иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.
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По данным на 5 марта, число зараженных по всему миру превысило 96 тысяч, умерли 3303 человека, выздоровели более 53 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.
В начале февраля правительство приняло решение перенести Российский инвестиционный форум в Сочи в связи с распространением в мире коронавируса. Он был запланирован на 12-14 февраля.
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Распространение нового коронавирусаПетербургский международный экономический форум (фонд)Андрей БелоусовОбщество
Популярные комментарии
Да и пускай! Всё равно - проку мало от такого рода тусовок. Выгодные экономические контракты и сделки в других местах заключают!
5 марта, 20:54
Александр К.
28011018
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dgoncovch
16300020
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