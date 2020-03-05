Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Оргкомитет Петербургского международного экономического форума ( Оргкомитет Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов

Решение принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах — участницах форума.

"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", — заявил Белоусов, слова которого передает его представитель.

ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня.

Распространение Covid-19

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском Ухане объявили в конце декабря прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры. При этом иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.

По данным на 5 марта, число зараженных по всему миру превысило 96 тысяч, умерли 3303 человека, выздоровели более 53 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.