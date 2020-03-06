В Казани отпустят с карантина россиян с Diamond Princess

"Я не доктор, не разбираюсь в деталях этого, но все домой пойдут, все будет нормально. Я спросил: "Могут идти домой? (Ответили): "Могут", - сказал Минниханов журналистам, отвечая на вопрос, все ли госпитализированные туристы и контактировавшие с ними врачи покинут инфекционную больницу в выходные.