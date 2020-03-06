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В Казани отпустят с карантина россиян с Diamond Princess
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РИА Новости

В Казани отпустят с карантина россиян с Diamond Princess

14:25 06.03.2020 (обновлено: 14:26 06.03.2020)
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© AP Photo / Koji SasaharaКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© AP Photo / Koji Sasahara
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама. Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Восьмерых россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где зарегистрирована вспышка коронавируса, планируют отпустить из республиканской инфекционной больницы Татарстана в предстоящие выходные, когда истечёт положенный двухнедельный срок карантина, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребёнок), в ночь на 23 февраля самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице. По данным минздрава РФ, у троих из них был диагностирован коронавирус, который протекает в лёгкой форме. Эвакуированные проходят в инфекционной больнице необходимый карантин в течение 14 дней. В течение этого времени они контактируют только с врачами, которые все две недели также живут в специальном боксе.
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"Я не доктор, не разбираюсь в деталях этого, но все домой пойдут, все будет нормально. Я спросил: "Могут идти домой? (Ответили): "Могут", - сказал Минниханов журналистам, отвечая на вопрос, все ли госпитализированные туристы и контактировавшие с ними врачи покинут инфекционную больницу в выходные.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.
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Коронавирус COVID-19Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыРустам МиннихановКазаньОбщество
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