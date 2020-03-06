Трутнев вручит ветеранам в Бурятии юбилейные медали к годовщине Победы

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Бурятию встретится с участниками Великой Отечественной войны и вручит им юбилейные медали в честь 75-летия Победы, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Рабочая поездка Юрия Трутнева в Бурятию пройдет 10-11 марта.

"Юрий Трутнев встретится с участниками Великой Отечественной войны и вручит им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 10 марта пройдет совещание по экономическому и социальному развитию Республики Бурятия, а 11 марта запланировано совещание по подготовке к пожароопасному сезону.