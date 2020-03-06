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75 лет Великой Победы
2020-03-06T13:33+0300
https://ria.ru/20200306/1568244808.html
Трутнев вручит ветеранам в Бурятии юбилейные медали к годовщине Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155278/32/1552783258_0:293:2048:1445_1036x0_80_0_0_f2f4a93e00098194d1c66a55d433dea3.jpg
РИА Новости

Трутнев вручит ветеранам в Бурятии юбилейные медали к годовщине Победы

13:33 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Бурятию встретится с участниками Великой Отечественной войны и вручит им юбилейные медали в честь 75-летия Победы, сообщает пресс-служба вице-премьера.
Рабочая поездка Юрия Трутнева в Бурятию пройдет 10-11 марта.
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"Юрий Трутнев встретится с участниками Великой Отечественной войны и вручит им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, 10 марта пройдет совещание по экономическому и социальному развитию Республики Бурятия, а 11 марта запланировано совещание по подготовке к пожароопасному сезону.
"Вице-премьер обсудит с уже работающими и потенциальными инвесторами реализацию инвестиционных проектов в регионе", - сообщили в пресс-службе.
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3 марта, 18:26Вологодская область
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75 лет Великой ПобедыРеспублика БурятияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Юрий ТрутневОбщество
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