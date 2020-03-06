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Ядерные технологии
2020-03-06T13:27+0300
https://ria.ru/20200306/1568244436.html
Структура "Росатома" стала проектировщиком сибирского синхротрона СКИФ
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РИА Новости

Структура "Росатома" стала проектировщиком сибирского синхротрона СКИФ

13:27 06.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Входящий в структуру госкорпорации "Росатом" Центральный проектно-технологический институт (АО "ЦПТИ") стал проектировщиком планируемого к созданию в Новосибирске синхротрона четвертого поколения СКИФ, говорится в распоряжении правительства РФ, размещенном на официальном портале правовой информации.
"Определить акционерное общество "Центральный проектно-технологический институт" единственным исполнителем осуществляемых в 2020-2021 годах федеральным казенным учреждением "Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту" закупок проектных и изыскательских работ по созданию источника синхротронного излучения 4+ (Новосибирская область)", - говорится в распоряжении, подписанном премьером РФ Михаилом Мишустиным.
Новосибирск
2 января, 10:34РИА Наука
В Новосибирске в 2020 году начнут строить сибирский синхротрон СКИФ
Ранее директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров сообщал журналистам, что проектирование синхротрона может начаться уже в марте, так как в феврале 1 миллиард рублей на эти цели был доведен до "Дирекции единого заказчика…".
Он пояснял, что первоначально ученые рассчитывали на то, что на проектные работы по синхротрону деньги будут выделены в 2019 году, в таком случае проектирование можно было бы закончить уже к середине текущего года. Однако, по его словам, несмотря на небольшое отставание от графика, с началом работ в марте создание СКИФа "попадает в нормальные сроки".
Синхротрон СКИФ относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии, а также многих других. Реализация проекта СКИФ в Новосибирске ведется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными СО РАН в феврале 2018 года и является флагманом программы развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0".
Центр коллективного пользования СКИФ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 31 декабря 2023 года. Правительство России ранее выделило из федерального бюджета 37,1 миллиарда рублей на проект СКИФ.
Биотехнопарк Кольцово в Новосибирской области
23 сентября 2019, 16:47РИА Наука
Проектировщики рассказали, как синхротрон СКИФ поможет "оборонке"
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Ядерные технологииМихаил МишустинРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"НовосибирскНовосибирская область
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