Структура "Росатома" стала проектировщиком сибирского синхротрона СКИФ

НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Входящий в структуру госкорпорации " Входящий в структуру госкорпорации " Росатом " Центральный проектно-технологический институт (АО "ЦПТИ") стал проектировщиком планируемого к созданию в Новосибирске синхротрона четвертого поколения СКИФ, говорится в распоряжении правительства РФ, размещенном на официальном портале правовой информации.

"Определить акционерное общество "Центральный проектно-технологический институт" единственным исполнителем осуществляемых в 2020-2021 годах федеральным казенным учреждением "Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту" закупок проектных и изыскательских работ по созданию источника синхротронного излучения 4+ ( Новосибирская область )", - говорится в распоряжении, подписанном премьером РФ Михаилом Мишустиным

Ранее директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров сообщал журналистам, что проектирование синхротрона может начаться уже в марте, так как в феврале 1 миллиард рублей на эти цели был доведен до "Дирекции единого заказчика…".

Он пояснял, что первоначально ученые рассчитывали на то, что на проектные работы по синхротрону деньги будут выделены в 2019 году, в таком случае проектирование можно было бы закончить уже к середине текущего года. Однако, по его словам, несмотря на небольшое отставание от графика, с началом работ в марте создание СКИФа "попадает в нормальные сроки".

Синхротрон СКИФ относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии, а также многих других. Реализация проекта СКИФ в Новосибирске ведется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными СО РАН в феврале 2018 года и является флагманом программы развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0".