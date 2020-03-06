Utair сократила число рейсов в Милан из-за коронавируса

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "ЮТэйр" временно сократит количество перелетов между Москвой и Миланом из-за ситуации с коронавирусом в Италии.
"С 6 по 17 марта включительно авиакомпания оставляет в расписании два рейса в неделю: по средам и воскресеньям", — уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что это делается для безопасности пассажиров.
Клиентам, чьи рейсы отменились, предложат вылететь в другие даты или вернут деньги. Авиакомпания бесплатно обменяет или компенсирует траты даже на невозвратные билеты.
Ранее о возможности вернуть невозвратные билеты заявили в "Победе" и "Уральских авиалиниях".
По последним данным, общее число заболевших Covid-19 превысило 98 тысяч, 3387 умерли. Первые строчки по количеству заразившихся занимают Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны. В Италии зафиксированы 3858 случаев, жертв — 148.
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