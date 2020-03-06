Utair сократила число рейсов в Милан из-за коронавируса

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Италии. . " ЮТэйр " временно сократит количество перелетов между Москвой Миланом из-за ситуации с коронавирусом

"С 6 по 17 марта включительно авиакомпания оставляет в расписании два рейса в неделю: по средам и воскресеньям", — уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что это делается для безопасности пассажиров.

Клиентам, чьи рейсы отменились, предложат вылететь в другие даты или вернут деньги. Авиакомпания бесплатно обменяет или компенсирует траты даже на невозвратные билеты.