"Уральские авиалинии" разрешили вернуть невозвратные билеты

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" идет навстречу пассажирам и дает возможность вернуть деньги за авиабилеты, а также изменить направление или дату перелета. Акция действует на всех рейсах авиакомпании без ограничений по дате перелета и для любых тарифов, даже "невозвратных", - говорится в сообщении.

Перевозчик уточняет, что изменить дату и/или направление в авиабилетах, отказаться от полета и вернуть денежные средства за билеты, купленные с 8 марта по 15 апреля 2020 года, можно вплоть до окончания регистрации на рейс (за 40 минут до вылета и ранее) без сборов с доплатой до доступного тарифа. При этом в случае возврата авиабилетов, приобретенных в этот период, будет взиматься сбор за операцию возврата, равный 1000 рублей за билет.