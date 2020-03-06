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"Победа" ввела услугу возврата билета
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РИА Новости

"Победа" ввела услугу возврата билета

09:07 06.03.2020 (обновлено: 09:09 06.03.2020)
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© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне распространения коронавируса с 7 марта вводит услугу возврата билета за 499 рублей, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Раньше на сайте перевозчика были доступны возвратные билеты только по самому высокому тарифу пакетного предложения, включающего услуги повышенного комфорта. Остальные билеты были невозвратными.
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"Лоукостер "Победа"... начинает предоставлять новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств. Опция возврата билета стоит 499 рублей за один рейс", - говорится в сообщении.
"Мы слышим наших клиентов: сейчас они опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире. По их просьбам с 7 марта на сайте "Победы" доступна новая услуга – возврат билета, которая добавляет к стоимости любого базового невозвратного тарифа всего 499 рублей за рейс", - процитировали в пресс-службе гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.
В пресс-службе уточнили, что услуга возврата позволит клиенту отказаться от перелета в любое время после бронирования, но не позднее чем за 48 часов до времени вылета.
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