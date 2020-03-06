"Победа" ввела услугу возврата билета

"Мы слышим наших клиентов: сейчас они опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире. По их просьбам с 7 марта на сайте "Победы" доступна новая услуга – возврат билета, которая добавляет к стоимости любого базового невозвратного тарифа всего 499 рублей за рейс", - процитировали в пресс-службе гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.