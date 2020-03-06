"Победа" ввела услугу возврата билета

Раньше на сайте перевозчика были доступны возвратные билеты только по самому высокому тарифу пакетного предложения, включающего услуги повышенного комфорта. Остальные билеты были невозвратными.
"Лоукостер "Победа"... начинает предоставлять новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств. Опция возврата билета стоит 499 рублей за один рейс", - говорится в сообщении.
"Мы слышим наших клиентов: сейчас они опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире. По их просьбам с 7 марта на сайте "Победы" доступна новая услуга – возврат билета, которая добавляет к стоимости любого базового невозвратного тарифа всего 499 рублей за рейс", - процитировали в пресс-службе гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.
В пресс-службе уточнили, что услуга возврата позволит клиенту отказаться от перелета в любое время после бронирования, но не позднее чем за 48 часов до времени вылета.
30 января, 13:05"Аэрофлот" продлил период бесплатного возврата билетов в Китай