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Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Сирии и Ливии
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Сирии и Ливии

13:14 06.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Катара в Москве Фахадом Аль-Аттыей двусторонние отношения, а также положение в Сирии, Ливии, арабо-израильском урегулировании и зоне Персидского залива, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД, Богданов принял посла Катара по его просьбе.
Отмечается, что стороны обсудили актуальные темы российско-катарской повестки дня, включая график предстоящих двусторонних контактов и мероприятий.
"Затрагивалась также складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на положение в Сирии, Ливии, арабо-израильском урегулировании и зоне Персидского залива", - добавили в министерстве.
Накануне в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Обострение конфликта в ЛивииВойна в СирииБлижний ВостокМихаил БогдановВладимир ПутинМоскваЛивияКатарСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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