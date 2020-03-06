Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Катара в Москве Фахадом Аль-Аттыей двусторонние отношения, а также положение в Сирии, Ливии, арабо-израильском урегулировании и зоне Персидского залива, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД, Богданов принял посла Катара по его просьбе.
Отмечается, что стороны обсудили актуальные темы российско-катарской повестки дня, включая график предстоящих двусторонних контактов и мероприятий.
"Затрагивалась также складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на положение в Сирии, Ливии, арабо-израильском урегулировании и зоне Персидского залива", - добавили в министерстве.
Накануне в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.