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В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

10:46 06.03.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России, по последним данным, не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Всего ранее на территории России было 7 человек с коронавирусной инфекцией - два у граждан КНР, которые уже выписаны, три у россиян, эвакуированных с лайнера "Diamond Princess", один у гражданина РФ, вернувшегося из Италии, и один у иностранного студента, прибывшего из Италии и обучающегося в Санкт-Петербурге.
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"За период мониторинга зарегистрирован 1401 заболевший с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы... 7 – случаев новой коронавирусной инфекции (2 случая у гр-н КНР, которые 12.02.2020 были выписаны из стационара с выздоровлением; 3 случая у граждан России, эвакуированных с круизного лайнера "Diamond Princess", которые в настоящее получают лечение в условиях стационарна; 1 случай у гражданина Российской Федерации, вернувшегося из Италии и 1 случай у гражданина Италии, оба находятся на стационарном лечении)", - говорится в сообщении.
Всего с 31 декабря досмотрено более 383 тысяч прибывших из Китая. По последним данным, под медицинским наблюдением в России остаются 7594 человек, отмечается в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
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Коронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбщество
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