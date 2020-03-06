В Ленобласти ищут мужчину, скрывшегося с трупом в багажнике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. В Ленинградской области идет розыск мужчины, который застрелил незнакомца и скрылся на автомобиле с трупом в багажнике, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РФ (Убийство). Идет розыск мужчины, который, по словам его бывшей жены, застрелил незнакомца и увез его тело на своем автомобиле в неизвестном направлении", - сообщили в пресс-службе.

В управлении добавили, что трагедия произошла 4 марта в поселке Яковлево Выборгского района. "По словам жительницы Петербурга , она попросила своего коллегу подвезти ее до коттеджного поселка под Выборгом , он не смог это сделать, но попросил своего друга подменить его. Когда они находились около дома, бывший супруг напал на них", - рассказали в СУСК.

По словам собеседника агентства, из рассказа женщины следует, что после нападения бывший супруг достал пистолет и выстрелил в друга коллеги, согласившегося ее подвезти, после чего погрузил тело в машину и уехал.

"У женщины зафиксированы мелкие повреждения, она обратилась за медицинской помощью. Ее бывший муж в розыске. Мотив преступления неизвестен", - заключили в СУСК.