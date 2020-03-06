Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T10:34+0300
https://ria.ru/20200306/1568232725.html
В Ленобласти ищут мужчину, скрывшегося с трупом в багажнике
https://cdn23.img.ria.ru/images/153268/35/1532683508_0:99:3290:1950_1036x0_80_0_0_82b0d917f6cc5a9a6fdc1880878d5888.jpg
РИА Новости

В Ленобласти ищут мужчину, скрывшегося с трупом в багажнике

10:34 06.03.2020
1980
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. В Ленинградской области идет розыск мужчины, который застрелил незнакомца и скрылся на автомобиле с трупом в багажнике, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РФ (Убийство). Идет розыск мужчины, который, по словам его бывшей жены, застрелил незнакомца и увез его тело на своем автомобиле в неизвестном направлении", - сообщили в пресс-службе.
В управлении добавили, что трагедия произошла 4 марта в поселке Яковлево Выборгского района. "По словам жительницы Петербурга, она попросила своего коллегу подвезти ее до коттеджного поселка под Выборгом, он не смог это сделать, но попросил своего друга подменить его. Когда они находились около дома, бывший супруг напал на них", - рассказали в СУСК.
По словам собеседника агентства, из рассказа женщины следует, что после нападения бывший супруг достал пистолет и выстрелил в друга коллеги, согласившегося ее подвезти, после чего погрузил тело в машину и уехал.
"У женщины зафиксированы мелкие повреждения, она обратилась за медицинской помощью. Ее бывший муж в розыске. Мотив преступления неизвестен", - заключили в СУСК.
В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области подтвердили, что совестно со следствием идут оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск предполагаемого преступника.
Автомобиль Следственного комитета РФ
4 марта, 17:40
Житель Казани застрелил внука сожительницы за асоциальный образ жизни
11211412
Обсудить 0
Ленинградская областьВыборгСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
ДТП в Задонском районе Липецкой области
СК возбудил дело после ДТП в Липецкой области
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви
Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви
Сотрудник полиции
На Урале сотрудника ГИБДД обвинили в надругательстве над девочкой
Сотрудник полиции
В Москве тренера заподозрили в изнасиловании малолетних учениц
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за границу валюту
Полиция
На Кубани еще нескольких полицейских задержали из-за коррупции
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Подмосковье нашли скелет мужчины, умершего около двух лет назад
Сотрудник полиции
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве
Кадры задержания мужчины, подозреваемого в похищении 8-летней девочки
Следователи сообщили подробности похищения школьницы под Костромой
Кадры задержания мужчины, подозреваемого в похищении 8-летней девочки
Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК
Вячеслав Цеповяз
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Банкноты номиналом 5000 рублей
РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
Эмблема на форме сотрудника полиции
Погибшие в Москве мужчина и девушка отравились "веселящим газом"
Сотрудник полиции
В Ярославле избили отца школьницы, вступившегося за нее в драке
Место взрыва у посольства США в Тунисе. 6 марта 2020
Террористы-смертники устроили взрыв у посольства США в Тунисе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
Лента новостейМолния