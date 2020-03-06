В Ленобласти ищут мужчину, скрывшегося с трупом в багажнике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. В Ленинградской области идет розыск мужчины, который застрелил незнакомца и скрылся на автомобиле с трупом в багажнике, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РФ (Убийство). Идет розыск мужчины, который, по словам его бывшей жены, застрелил незнакомца и увез его тело на своем автомобиле в неизвестном направлении", - сообщили в пресс-службе.
В управлении добавили, что трагедия произошла 4 марта в поселке Яковлево Выборгского района. "По словам жительницы Петербурга, она попросила своего коллегу подвезти ее до коттеджного поселка под Выборгом, он не смог это сделать, но попросил своего друга подменить его. Когда они находились около дома, бывший супруг напал на них", - рассказали в СУСК.
По словам собеседника агентства, из рассказа женщины следует, что после нападения бывший супруг достал пистолет и выстрелил в друга коллеги, согласившегося ее подвезти, после чего погрузил тело в машину и уехал.
"У женщины зафиксированы мелкие повреждения, она обратилась за медицинской помощью. Ее бывший муж в розыске. Мотив преступления неизвестен", - заключили в СУСК.
В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области подтвердили, что совестно со следствием идут оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск предполагаемого преступника.