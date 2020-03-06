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В Приморье отметили необычно ранний прилет японских журавлей
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РИА Новости

В Приморье отметили необычно ранний прилет японских журавлей

08:49 06.03.2020
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© Фото : ЗооклубЯпонский журавль
Японский журавль
© Фото : Зооклуб
Японский журавль. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - РИА Новости. Необычно ранний прилет японский журавлей, которые мигрируют к местам своего гнездования, отмечается в этом году в Хасанском районе Приморья, сообщает Дальневосточный морской заповедник.
Водно-болотные угодья Тумангана - важное место отдыха и восстановления энергетического ресурса для птиц юго-восточной Азии. Здесь зарегистрировано 370 видов птиц, 32 из них занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Японский и даурский журавли относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам. Их численность составляет примерно по 200 особей каждого вида.
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"Жители Хасанского района отметили прилет первых японских журавлей. В окрестностях Хасана их насчитали около 30 особей... Орнитологи отмечают, что это необычайно ранний прилет. Японские журавли проводят на озерах около месяца, питаясь замерзшими во льду карасями", - говорится в сообщении.
По данным ученых, массовая миграция начинается со второй половины марта. Журавли кочуют к местам гнездования. Часть из них держат путь на озеро Ханка в Приморье, часть - в Амурскую область и северо-восточный Китай. Японские журавли прилетают первыми. Даурские – позднее, когда не столь холодно.
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Юго-Восточная АзияХасанХасанский районОбщество
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