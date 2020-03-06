В Совфеде усомнились в способности Киева начать поставки воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков усомнился в реальной способности киевской власти начать поставки воды в Крым.
Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос "гуманитарной ответственности". При этом Шмыгаль подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому власти не собираются не подавать воду в Украину.
"Предложение здравое и позиция здравая. Но, с другой стороны, непонятно, как дело пойдет дальше. У меня есть сомнения в реальной способности и действиях решить это вопрос и открыть Северо-Крымский канал. Есть сомнения, что этот вопрос будет решен, потому что премьер-министр Украины будет тут же подвергнут определенной атаке со стороны различных националистических сил и личностей на Украине", - сказал РИА Новости Цеков.
По его мнению, не исключено, что через некоторое время Шмыгаль попытается дезавуировать сделанное заявление, сославшись на то, что вода будет подаваться только после полного возвращения в состав Украины, чего никогда, естественно, не произойдет.
"Сказал и сказал, а какие будут действия дальше и развитие - посмотрим. На Украине мало что зависит не только от премьера, но и президента Украины. Открытию канала должны предшествовать договоренности с Российской Федерацией. Речь идет о многих вещах, в том числе готовности сооружения принимать воду, а также урегулирования вопроса цены", - подчеркнул сенатор.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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