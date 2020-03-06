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В Совфеде усомнились в способности Киева начать поставки воды в Крым
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РИА Новости

В Совфеде усомнились в способности Киева начать поставки воды в Крым

08:02 06.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков усомнился в реальной способности киевской власти начать поставки воды в Крым.
Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос "гуманитарной ответственности". При этом Шмыгаль подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому власти не собираются не подавать воду в Украину.
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"Предложение здравое и позиция здравая. Но, с другой стороны, непонятно, как дело пойдет дальше. У меня есть сомнения в реальной способности и действиях решить это вопрос и открыть Северо-Крымский канал. Есть сомнения, что этот вопрос будет решен, потому что премьер-министр Украины будет тут же подвергнут определенной атаке со стороны различных националистических сил и личностей на Украине", - сказал РИА Новости Цеков.
По его мнению, не исключено, что через некоторое время Шмыгаль попытается дезавуировать сделанное заявление, сославшись на то, что вода будет подаваться только после полного возвращения в состав Украины, чего никогда, естественно, не произойдет.
"Сказал и сказал, а какие будут действия дальше и развитие - посмотрим. На Украине мало что зависит не только от премьера, но и президента Украины. Открытию канала должны предшествовать договоренности с Российской Федерацией. Речь идет о многих вещах, в том числе готовности сооружения принимать воду, а также урегулирования вопроса цены", - подчеркнул сенатор.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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