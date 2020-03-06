В Совфеде усомнились в способности Киева начать поставки воды в Крым

"Предложение здравое и позиция здравая. Но, с другой стороны, непонятно, как дело пойдет дальше. У меня есть сомнения в реальной способности и действиях решить это вопрос и открыть Северо-Крымский канал. Есть сомнения, что этот вопрос будет решен, потому что премьер-министр Украины будет тут же подвергнут определенной атаке со стороны различных националистических сил и личностей на Украине", - сказал РИА Новости Цеков.