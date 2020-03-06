Жителя Приамурья осудили за убийство с помощью самодельного пистолета

ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Архаринский районный суд Архаринский районный суд Амурской области признал местного жителя виновным в убийстве человека из самодельного пистолета и поджоге его машины и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что в 2017-2018 годах, "реализуя свой преступный умысел", осужденный незаконно приобрел и хранил у себя дома самодельный однозарядный пистолет. Из этого оружия он впоследствии застрелил жителя Архаринского района и поджег его автомобиль.

Прокуратура отмечает, что мужчину судили за совершение убийства, незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, кражу и умышленное уничтожение имущества.

"С учетом тяжести совершенного деяния, личности подсудимого, рецидива преступлений, а также смягчающих обстоятельств - признания вины подсудимым и активного способствования раскрытию и расследованию преступления, окончательное наказание назначено в виде лишения свободы по совокупности преступлений - сроком 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.