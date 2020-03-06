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2020-03-06T06:50+0300
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Жителя Приамурья осудили за убийство с помощью самодельного пистолета
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РИА Новости

Жителя Приамурья осудили за убийство с помощью самодельного пистолета

06:50 06.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники на судебном заседании. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Архаринский районный суд Амурской области признал местного жителя виновным в убийстве человека из самодельного пистолета и поджоге его машины и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии, сообщает прокуратура региона.
Суд установил, что в 2017-2018 годах, "реализуя свой преступный умысел", осужденный незаконно приобрел и хранил у себя дома самодельный однозарядный пистолет. Из этого оружия он впоследствии застрелил жителя Архаринского района и поджег его автомобиль.
Прокуратура отмечает, что мужчину судили за совершение убийства, незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, кражу и умышленное уничтожение имущества.
"С учетом тяжести совершенного деяния, личности подсудимого, рецидива преступлений, а также смягчающих обстоятельств - признания вины подсудимым и активного способствования раскрытию и расследованию преступления, окончательное наказание назначено в виде лишения свободы по совокупности преступлений - сроком 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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