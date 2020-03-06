США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации

"Мы ободрены сегодняшними сообщениями о турецко-российских (договоренностях о) прекращении огня в Идлибе, которые, как мы надеемся, помогут деэскалировать очень опасную ситуацию и облегчить ужасный гуманитарный кризис", - сказал собеседник агентства.

По его словам, США готовы обсудить это с Турцией и ожидают этого.

В четверг в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.