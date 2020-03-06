Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T01:57+0300
https://ria.ru/20200306/1568223470.html
США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568143288_0:215:3259:2048_1036x0_80_0_0_6498d754aac9a1dd491a55b88104bd99.jpg
РИА Новости

США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации

01:57 06.03.2020
459
© Фото : SANAПодразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
© Фото : SANA
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США надеются, что договоренности президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по сирийском Идлибу помогут деэскалации ситуации, заявил в пятницу РИА Новости представитель госдепартамента.
"Мы ободрены сегодняшними сообщениями о турецко-российских (договоренностях о) прекращении огня в Идлибе, которые, как мы надеемся, помогут деэскалировать очень опасную ситуацию и облегчить ужасный гуманитарный кризис", - сказал собеседник агентства.
По его словам, США готовы обсудить это с Турцией и ожидают этого.
В четверг в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
590061
Обсудить 1
Обострение ситуации в ИдлибеРоссияИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Рекомендуем
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
В Турции заявили о "нейтрализации" более 20 сирийских военных в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня в Идлибе
09:26"Аврора" с 7 марта отменит рейсы с Сахалина на Хоккайдо
09:19Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса
09:16РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
09:13На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий
09:12Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"
09:12Травников: профилактика COVID-19 помогла снизить заболеваемость ОРВИ
09:08Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре
09:07"Победа" ввела услугу возврата билета
09:03В Хабаровске задержали подозреваемых в незаконном лове осетров
09:01Ученые назвали простой способ замедлить старение
08:58В Кургане ночью сгорели автобусы, пострадавших нет
08:55Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией
08:49В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
08:49В Приморье отметили необычно ранний прилет японских журавлей
08:47Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо
08:46Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
08:43Бутан подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране
08:42В Россвязи рассказали о планах акционирования ФГУП "Космическая связь"
08:37В Крыму прокомментировали слова премьера Украины о поставках воды
Лента новостейМолния