Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T08:46+0300
https://ria.ru/20200306/1568223382.html
Премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568165086_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c56b887a2d6931bbf539cd9d1d40c0b8.jpg
РИА Новости

Премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым

01:54 06.03.2020 (обновлено: 08:46 06.03.2020)
112854
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
КИЕВ, 6 мар – РИА Новости. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
"В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым - это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину", - сказал он в эфире телеканала "1+1".
При этом глава кабмина назвал подачу воды в Крым вопросом "гуманитарной ответственности".
В начале февраля власти Крыма сообщили, что питьевой воды для снабжения Симферополя из-за отсутствия осадков осталось максимум на 90-100 дней. В администрации Симферополя предупредили о переходе на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня такой необходимости нет.
Симферопольское водохранилище
13 февраля, 13:24
В Крыму назвали алогичной позицию Киева по поставкам воды

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Однако после вхождения полуострова в состав России в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась.
Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крымский мост
Вчера, 01:28
В Киеве надеются на новые санкции ЕС к России из-за сообщения с Крымом
3762292451529
Обсудить 71
Денис ШмыгальСитуация на УкраинеРеспублика КрымКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
....А не пошли-бы вы теперь ВОН! ..написал и аж легче стало!😤
6 марта, 02:22
Дон Хосе Де сан-тарем
157720012
Хах забавного челика на пост поставили:) он еще не в курсе что Крым то теперь Российский, и люди там уже с паспортами давно нашими:)))) Когда до него дойдет что и как, сам офигеет от своих речей:))) а вода - а что вода? сейчас же живут как-то, думаю что у нас хватит сил водой снабдить:))) а то краинская вода - понос и днзинтирия сплошная, не знаю, нужно ли это крымчанам
6 марта, 03:06
Александр Русский
116201208
Рекомендуем
Лето
Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня в Идлибе
09:26"Аврора" с 7 марта отменит рейсы с Сахалина на Хоккайдо
09:19Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса
09:16РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
09:13На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий
09:12Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"
09:12Травников: профилактика COVID-19 помогла снизить заболеваемость ОРВИ
09:08Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре
09:07"Победа" ввела услугу возврата билета
09:03В Хабаровске задержали подозреваемых в незаконном лове осетров
09:01Ученые назвали простой способ замедлить старение
08:58В Кургане ночью сгорели автобусы, пострадавших нет
08:55Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией
08:49В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
08:49В Приморье отметили необычно ранний прилет японских журавлей
08:47Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо
08:46Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
08:43Бутан подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране
08:42В Россвязи рассказали о планах акционирования ФГУП "Космическая связь"
08:37В Крыму прокомментировали слова премьера Украины о поставках воды
Лента новостейМолния