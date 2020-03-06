Премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым

"В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым - это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину", - сказал он в эфире телеканала " 1+1 ".

При этом глава кабмина назвал подачу воды в Крым вопросом "гуманитарной ответственности".

В начале февраля власти Крыма сообщили, что питьевой воды для снабжения Симферополя из-за отсутствия осадков осталось максимум на 90-100 дней. В администрации Симферополя предупредили о переходе на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня такой необходимости нет.

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Однако после вхождения полуострова в состав России в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась.

Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.