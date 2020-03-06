Премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым

КИЕВ, 6 мар – РИА Новости. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
"В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым - это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину", - сказал он в эфире телеканала "1+1".
При этом глава кабмина назвал подачу воды в Крым вопросом "гуманитарной ответственности".
В начале февраля власти Крыма сообщили, что питьевой воды для снабжения Симферополя из-за отсутствия осадков осталось максимум на 90-100 дней. В администрации Симферополя предупредили о переходе на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня такой необходимости нет.
13 февраля, 13:24В Крыму назвали алогичной позицию Киева по поставкам воды
Водоснабжение Крыма
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Однако после вхождения полуострова в состав России в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась.
Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".