Лучшие фото недели: ледяной рекорд, макияж под камуфляж и бег в ластах

Финалистки конкурса "Севастопольская красавица 2020".
Финалистки конкурса "Севастопольская красавица 2020".
Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта "Пазаркуле" на границе Турции и Греции. Анкара открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта "Пазаркуле" на границе Турции и Греции. Анкара открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
В Красноярске установили рекорд России по массовому обливанию: 407 человек опрокинули на себя по ведру ледяной воды.
В Красноярске установили рекорд России по массовому обливанию: 407 человек опрокинули на себя по ведру ледяной воды.
Девушки гуляют по столице Гайаны Джорджтауну.
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Фестиваль "Байкальская миля" в Улан-Удэ. Мото- и автогонщики со всех концов России и мира пытаются установить рекорды скорости на льду озера Байкал.
Фестиваль "Байкальская миля" в Улан-Удэ. Мото- и автогонщики со всех концов России и мира пытаются установить рекорды скорости на льду озера Байкал.
Женщины избивают мужчин палками во время весеннего фестиваля Латмар Холи в индийской деревне Барсана.
Женщины избивают мужчин палками во время весеннего фестиваля Латмар Холи в индийской деревне Барсана.
Южнокорейские военные в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию Тондэгу в Тэгу.
Южнокорейские военные в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию Тондэгу в Тэгу.
Грузинская Масленица — Берикаоба. Эта веселая и зрелищная древняя традиция связана с языческими празднествами изобилия и возрождения, культом божеств Квириа и Телефа.
Грузинская Масленица — Берикаоба. Эта веселая и зрелищная древняя традиция связана с языческими празднествами изобилия и возрождения, культом божеств Квириа и Телефа.
Протесты полицейских, требующих повышения зарплаты, в Мадриде.
Собаки породы сибирский хаски из команды парка флоры и фауны "Роев ручей" во время подготовки к соревнованиям по ездовому спорту в Красноярском крае.
Собаки породы сибирский хаски из команды парка флоры и фауны "Роев ручей" во время подготовки к соревнованиям по ездовому спорту в Красноярском крае.
Пара в медицинских масках на эскалаторе в Сеуле.
Модель Белла Хадид во время показа коллекции Vivienne Westwood и Andreas Kronthaler на Неделе моды в Париже.
Модель Белла Хадид во время показа коллекции Vivienne Westwood и Andreas Kronthaler на Неделе моды в Париже.
Инспекторы дорожно-патрульной службы Краснодара останавливают автомобили, чтобы поздравить женщин-водителей с наступающим 8 Марта.
Инспекторы дорожно-патрульной службы Краснодара останавливают автомобили, чтобы поздравить женщин-водителей с наступающим 8 Марта.
Российские танцоры Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный на тренировке перед соревнованиями юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.
Российские танцоры Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный на тренировке перед соревнованиями юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.
Участница акции протеста против политики президента Чили Себастьяна Пиньеры в Сантьяго.
Участница акции протеста против политики президента Чили Себастьяна Пиньеры в Сантьяго.
Участники клубов зимнего плавания и закаливания проводят забег в ластах во время празднования Широкой Масленицы в Новосибирске.
Участники клубов зимнего плавания и закаливания проводят забег в ластах во время празднования Широкой Масленицы в Новосибирске.
Президент США Дональд Трамп целует американский флаг после выступления на Конференции консервативных политических действий в Оксон-Хилле.
Президент США Дональд Трамп целует американский флаг после выступления на Конференции консервативных политических действий в Оксон-Хилле.
Последствия торнадо в американском штате Теннесси.
Последствия торнадо в американском штате Теннесси.
Женщина отпугивает летучих мышей в Пхаане, Мьянма.
Протесты в Чили.
Стюардессы спускаются по трапу дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.
Стюардессы спускаются по трапу дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.
Поиск жертв оползня в Гуаруже, Бразилия.
Соревнования по зимней рыбалке на фестивале "Пудожские налимы" в Карелии.
Соревнования по зимней рыбалке на фестивале "Пудожские налимы" в Карелии.
Сторонники избранного президента Уругвая Луиса Альберто Локалле ждут его прибытия на церемонию инаугурации в Монтевидео.
Сторонники избранного президента Уругвая Луиса Альберто Локалле ждут его прибытия на церемонию инаугурации в Монтевидео.
Презентация коллекции дизайнера Сатоши Кондо в Париже.
Извержение вулкана Мерапи в Индонезии.
Актеры в костюмах гусей во время празднования Широкой Масленицы в Суздале.
Актеры в костюмах гусей во время празднования Широкой Масленицы в Суздале.
Сотрудница тепличного комплекса "Зеленый дом" в Адыгее.
Сотрудница тепличного комплекса "Зеленый дом" в Адыгее.