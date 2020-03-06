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2020-03-06T18:40+0300
https://ria.ru/20200306/1568203714.html
Лучшие фото недели: ледяной рекорд, макияж под камуфляж и бег в ластах
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РИА Новости

Лучшие фото недели: ледяной рекорд, макияж под камуфляж и бег в ластах

12:06 06.03.2020 (обновлено: 18:40 06.03.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Финалистки конкурса "Севастопольская красавица 2020".

Участницы конкурса Севастопольская красавица 2020 во время финала на сцене Севастопольского центра культуры и искусств
1 из 30

Финалистки конкурса "Севастопольская красавица 2020".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Sputnik / Бурку Окутан / Перейти в фотобанк

Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта "Пазаркуле" на границе Турции и Греции. Анкара открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.

Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле на границе Турции и Греции
2 из 30

Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта "Пазаркуле" на границе Турции и Греции. Анкара открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.

© Sputnik / Бурку Окутан
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В Красноярске установили рекорд России по массовому обливанию: 407 человек опрокинули на себя по ведру ледяной воды.

Жители Красноярска во время установления рекорда России по массовому обливанию холодной водой
3 из 30

В Красноярске установили рекорд России по массовому обливанию: 407 человек опрокинули на себя по ведру ледяной воды.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения "Макияж под камуфляж" в Переславле-Залесском.
Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
4 из 30
Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения "Макияж под камуфляж" в Переславле-Залесском.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2020 / Luis Acosta

Девушки гуляют по столице Гайаны Джорджтауну.

Девушки гуляют в Джорджтауне, Гайана
5 из 30

Девушки гуляют по столице Гайаны Джорджтауну.

© AFP 2020 / Luis Acosta
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии
6 из 30

Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фестиваль "Байкальская миля" в Улан-Удэ. Мото- и автогонщики со всех концов России и мира пытаются установить рекорды скорости на льду озера Байкал.

Участники фестиваля Байкальская миля в Улан-Удэ
7 из 30

Фестиваль "Байкальская миля" в Улан-Удэ. Мото- и автогонщики со всех концов России и мира пытаются установить рекорды скорости на льду озера Байкал.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© AFP 2020 / STR

Женщины избивают мужчин палками во время весеннего фестиваля Латмар Холи в индийской деревне Барсана.

Женщины избивали мужчин палками во время празднования Латмар Холи в деревне Барсана, Уттар-Прадеш в Индии
8 из 30

Женщины избивают мужчин палками во время весеннего фестиваля Латмар Холи в индийской деревне Барсана.

© AFP 2020 / STR
© AFP 2020 / Yonhap

Южнокорейские военные в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию Тондэгу в Тэгу.

Южнокорейские военные в защитных костюмах дезинфицируют на железнодорожной станции Тондэгу в Тэгу
9 из 30

Южнокорейские военные в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию Тондэгу в Тэгу.

© AFP 2020 / Yonhap
© РИА Новости / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанк

Грузинская Масленица — Берикаоба. Эта веселая и зрелищная древняя традиция связана с языческими празднествами изобилия и возрождения, культом божеств Квириа и Телефа.

Участники праздника Берикаоба в Грузии
10 из 30

Грузинская Масленица — Берикаоба. Эта веселая и зрелищная древняя традиция связана с языческими празднествами изобилия и возрождения, культом божеств Квириа и Телефа.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили
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© AFP 2020 / Oscar Del Pozo

Протесты полицейских, требующих повышения зарплаты, в Мадриде.

Сотрудники полиции и гражданской гвардии во время демонстрации в Мадриде с требованием повысить зарплату
11 из 30

Протесты полицейских, требующих повышения зарплаты, в Мадриде.

© AFP 2020 / Oscar Del Pozo
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Собаки породы сибирский хаски из команды парка флоры и фауны "Роев ручей" во время подготовки к соревнованиям по ездовому спорту в Красноярском крае.

Собаки породы сибирский хаски из команды парка флоры и фауны Роев ручей после 10-километровой дистанции во время подготовки к соревнованиям по ездовому спорту в Красноярском крае
12 из 30

Собаки породы сибирский хаски из команды парка флоры и фауны "Роев ручей" во время подготовки к соревнованиям по ездовому спорту в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© REUTERS / Kim Hong-Ji

Пара в медицинских масках на эскалаторе в Сеуле.

Пара в медицинских масках на эскалаторе в Сеуле
13 из 30

Пара в медицинских масках на эскалаторе в Сеуле.

© REUTERS / Kim Hong-Ji
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Модель Белла Хадид во время показа коллекции Vivienne Westwood и Andreas Kronthaler на Неделе моды в Париже.

Модель Белла Хадид во время показа коллекции Vivienne Westwood и Andreas Kronthaler на Неделе моды в Париже
14 из 30

Модель Белла Хадид во время показа коллекции Vivienne Westwood и Andreas Kronthaler на Неделе моды в Париже.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Инспекторы дорожно-патрульной службы Краснодара останавливают автомобили, чтобы поздравить женщин-водителей с наступающим 8 Марта.

Инспекторы ДПС Краснодара останавливают автомобили, чтобы поздравить женщин-водителей с наступающим праздником 8 Марта
15 из 30

Инспекторы дорожно-патрульной службы Краснодара останавливают автомобили, чтобы поздравить женщин-водителей с наступающим 8 Марта.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Российские танцоры Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный на тренировке перед соревнованиями юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.

Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный выступают в произвольной программе танцев на льду на тренировке перед соревнованиями чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Таллине
16 из 30

Российские танцоры Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный на тренировке перед соревнованиями юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© AFP 2020 / Martin Bernetti

Участница акции протеста против политики президента Чили Себастьяна Пиньеры в Сантьяго.

Участница протеста против политики президента Чили Себастьяна Пиньера в Сантьяго
17 из 30

Участница акции протеста против политики президента Чили Себастьяна Пиньеры в Сантьяго.

© AFP 2020 / Martin Bernetti
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники клубов зимнего плавания и закаливания проводят забег в ластах во время празднования Широкой Масленицы в Новосибирске.

Члены клубов зимнего плавания и закаливания проводят забег в ластах во время празднования Широкой Масленицы на озере Юго-Западного жилого массива в Новосибирске
18 из 30

Участники клубов зимнего плавания и закаливания проводят забег в ластах во время празднования Широкой Масленицы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AP Photo / Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп целует американский флаг после выступления на Конференции консервативных политических действий в Оксон-Хилле.

Президент США Дональд Трамп целует американский флаг после выступления на Конференции консервативных политических действий
19 из 30

Президент США Дональд Трамп целует американский флаг после выступления на Конференции консервативных политических действий в Оксон-Хилле.

© AP Photo / Jose Luis Magana
© AP Photo / Wade Payne

Последствия торнадо в американском штате Теннесси.

Последствия торнадо в Куквилле, штат Теннесси
20 из 30

Последствия торнадо в американском штате Теннесси.

© AP Photo / Wade Payne
© AFP 2020 / Ye Aung Thu

Женщина отпугивает летучих мышей в Пхаане, Мьянма.

Женщина отпугивает летучих мышей в Пхаане
21 из 30

Женщина отпугивает летучих мышей в Пхаане, Мьянма.

© AFP 2020 / Ye Aung Thu
© REUTERS / Jose Luis Saavedra

Протесты в Чили.

Протесты в Чили
22 из 30

Протесты в Чили.

© REUTERS / Jose Luis Saavedra
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Стюардессы спускаются по трапу дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.

Презентация первого Airbus А350-900 авиакомпании Аэрофлот
23 из 30

Стюардессы спускаются по трапу дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© REUTERS / Amanda Perobelli

Поиск жертв оползня в Гуаруже, Бразилия.

Поиск жертв оползня в Гуаруже, Бразилия
24 из 30

Поиск жертв оползня в Гуаруже, Бразилия.

© REUTERS / Amanda Perobelli
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Соревнования по зимней рыбалке на фестивале "Пудожские налимы" в Карелии.

Фестиваль подледного лова рыбы Пудожские налимы в Карелии
25 из 30

Соревнования по зимней рыбалке на фестивале "Пудожские налимы" в Карелии.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© REUTERS / Andres Cuenca Olaondo

Сторонники избранного президента Уругвая Луиса Альберто Локалле ждут его прибытия на церемонию инаугурации в Монтевидео.

Сторонники избранного президента Уругвая Луиса Альберто Локалле ждут его прибытия на церемонию инаугурации в Монтевидео
26 из 30

Сторонники избранного президента Уругвая Луиса Альберто Локалле ждут его прибытия на церемонию инаугурации в Монтевидео.

© REUTERS / Andres Cuenca Olaondo
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Презентация коллекции дизайнера Сатоши Кондо в Париже.

Презентация коллекции дизайнера Сатоши Кондо в Париже
27 из 30

Презентация коллекции дизайнера Сатоши Кондо в Париже.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Antara Foto/Rizky Tulus

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии.

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии
28 из 30

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии.

© REUTERS / Antara Foto/Rizky Tulus
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Актеры в костюмах гусей во время празднования Широкой Масленицы в Суздале.

Актеры в костюмах гусей во время праздничных гуляний Широкой Масленицы в Суздале
29 из 30

Актеры в костюмах гусей во время празднования Широкой Масленицы в Суздале.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Сотрудница тепличного комплекса "Зеленый дом" в Адыгее.

Сотрудница тепличного комплекса Зелёный дом за работой в республике Адыгея
30 из 30

Сотрудница тепличного комплекса "Зеленый дом" в Адыгее.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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