"Более 52 миллионов цветов украсят Москву в этом году. Специалисты ГБУ "Озеленение" уже начали готовить цветочную рассаду. Сейчас в теплицах дозревает более 5 миллионов разноцветной виолы, которая начнет украшать город уже в апреле", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

"Сначала будут проведены подготовительные работы – клумбы очистят от прошлогодней декоративной щепы, проведут культивацию почвы и только после этого приступят к разбивке цветников. Как и в прошлом году, городские цветники украсят бальзамин, петуния, бегония изящная, тагетес, колеус и другие полюбившиеся москвичам цветы", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.