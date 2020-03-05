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Более 52 миллионов цветов украсят Москву в этом году
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РИА Новости

Более 52 миллионов цветов украсят Москву в этом году

09:54 05.03.2020 (обновлено: 17:02 06.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Коломенское"
Музей-заповедник Коломенское
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 52 миллионов цветов украсят Москву в 2020 году, первые цветы появятся уже в апреле, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Более 52 миллионов цветов украсят Москву в этом году. Специалисты ГБУ "Озеленение" уже начали готовить цветочную рассаду. Сейчас в теплицах дозревает более 5 миллионов разноцветной виолы, которая начнет украшать город уже в апреле", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
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Пресс-служба, цитируя заммэра, отмечает, что высадка весенних цветов начнется после того, как в городе установится стабильная теплая погода. Как правило, это конец апреля. К майским праздникам в городе зацветут тюльпаны – более 13 миллионов луковиц высадили осенью прошлого года. Оформлением цветников займутся специалисты городских служб – ГБУ "Автомобильные дороги" и "Жилищник".
"Сначала будут проведены подготовительные работы – клумбы очистят от прошлогодней декоративной щепы, проведут культивацию почвы и только после этого приступят к разбивке цветников. Как и в прошлом году, городские цветники украсят бальзамин, петуния, бегония изящная, тагетес, колеус и другие полюбившиеся москвичам цветы", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
В сообщении отмечается, что самый большой цветник разобьют на Кутузовском проспекте у Триумфальной арки. Его площадь почти 6 тысяч квадратных метров. Также масштабное цветочное оформление будет создано на площади Гагарина, у Манежа и Большого театра.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниБлагоустройствоПетр БирюковМоскваОбщество
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