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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T22:01+0300
https://ria.ru/20200305/1568218745.html
В Совфеде прокомментировали договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_0:229:3010:1922_1036x0_80_0_0_c45e3aae069e4d53c2bcb290ce118bfd.jpg
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу

22:01 05.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Договоренности лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана дают повод для оптимизма, хотя и не гарантируют от новых кризисов, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.
Встреча президентов России и Турции прошла в четверг в Москве. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации. Был принят совместный документ. По итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция договорились создать коридор безопасности в шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
"...Альтернативы полной реализации договоренностей президентов России и Турции, достигнутых в сентябре 2018 года по зоне деэскалации в Идлибе, попросту нет. Сегодня - новый документ в развитие этих договорённостей. И это дает повод для оптимизма. Хотя и не гарантирует от новых кризисов. Восток - дело тонкое, а где тонко, часто рвется. Особенно, если в этом многие заинтересованы, в том числе – далекие от Востока силы. Сегодня у них не получилось, а у Путина и Эрдогана - получилось, и это главное", - написал Косачев в Facebook.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Константин КосачевВладимир ПутинМоскваТурцияВ мире
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