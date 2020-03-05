В Совфеде прокомментировали договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу

Встреча президентов России и Турции прошла в четверг в Москве. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации. Был принят совместный документ. По итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция договорились создать коридор безопасности в шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.