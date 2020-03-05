В Совфеде прокомментировали договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Договоренности лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана дают повод для оптимизма, хотя и не гарантируют от новых кризисов, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.
Встреча президентов России и Турции прошла в четверг в Москве. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации. Был принят совместный документ. По итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция договорились создать коридор безопасности в шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
"...Альтернативы полной реализации договоренностей президентов России и Турции, достигнутых в сентябре 2018 года по зоне деэскалации в Идлибе, попросту нет. Сегодня - новый документ в развитие этих договорённостей. И это дает повод для оптимизма. Хотя и не гарантирует от новых кризисов. Восток - дело тонкое, а где тонко, часто рвется. Особенно, если в этом многие заинтересованы, в том числе – далекие от Востока силы. Сегодня у них не получилось, а у Путина и Эрдогана - получилось, и это главное", - написал Косачев в Facebook.