Россия не всегда согласна с Турцией по событиям в Сирии, заявил Путин

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия не всегда согласна с Турцией по оценкам происходящего в Сирии, но в критические моменты странам удавалось находить точки соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения", - сказал Путин.