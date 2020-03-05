Россия не всегда согласна с Турцией по событиям в Сирии, заявил Путин

"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения", - сказал Путин.