Путин поручил создать Институт истории обороны и блокады Ленинграда

Перечень поручений главы государства по итогам встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений опубликован в четверг на сайте Кремля.

Кроме того, глава РФ рекомендовал региональным властям содействовать в предоставлении интернет-порталу "Книга памяти блокадного Ленинграда" архивных документов о проживавших в Ленинграде в период Великой Отечественной войны, в том числе умерших и эвакуированных.