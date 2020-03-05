Путин поручил создать Институт истории обороны и блокады Ленинграда

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до сентября представить предложения по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда.
Перечень поручений главы государства по итогам встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений опубликован в четверг на сайте Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с администрацией президента РФ и правительством Санкт-Петербурга и представить предложения по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда. Срок – 1 сентября", - говорится в сообщении.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно и губернатор Петербурга Александр Беглов.
Кроме того, глава РФ рекомендовал региональным властям содействовать в предоставлении интернет-порталу "Книга памяти блокадного Ленинграда" архивных документов о проживавших в Ленинграде в период Великой Отечественной войны, в том числе умерших и эвакуированных.
Доклад необходимо подготовить до декабря, а далее ежегодно.
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