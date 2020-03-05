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Ростовская область
Ростовская область
2020-03-05T15:40+0300
https://ria.ru/20200305/1568199544.html
Ростовская область и Азербайджан подписали ряд партнерских соглашений
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РИА Новости

Ростовская область и Азербайджан подписали ряд партнерских соглашений

15:40 05.03.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар – РИА Новости. Ростовские и азербайджанские компании подписали восемь соглашений о взаимодействии, в том числе в сфере транспорта и туризма, а также производственной и гуманитарной сферах, сообщает правительство Ростовской области.
Со 2 по 5 марта в Баку проходят Дни Ростовской области в Азербайджанской Республике. В начале работы ростовской делегации в Баку состоялась встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева с президентом республики Ильхамом Алиевым. На встрече обсуждались вопросы расширения партнерства между регионами в экономической и гуманитарной сферах.
Эта же тема стала лейтмотивом бизнес-форума, открывшегося в Баку. "Сегодня Ростовская область имеет уже сложившиеся двусторонние связи. Нынешний форум подтверждает, что у нас есть возможность развития этих отношений. Подписано восемь соглашений", - приводятся в информации слова Голубева.
Так, о взаимных поставках продукции на форуме договорились ростовская компания "Вотерфолл ПРО" и азербайджанское предприятие "Сокар Полимер", а также завод "Ростсельмаш" и "Азермашгрупп". В конце прошлого года "Ростсельмаш" также подписал соглашение об организации в Азербайджане сборочного производства комбайнов модели NOVA.
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Кроме того, о совместной работе по привлечению туристов из Азербайджана в Ростовскую область договорились "Агентство по развитию туризма Ростовской области" и компания "Баку холидей трэвел". Авиакомпания "Азимут" и азербайджанская компания "Паша Трэвел" заключили соглашение об организации пассажирских авиаперевозок. Прямое сообщение между Ростовом-на-Дону и Баку открывается уже 30 марта.
По итогам мероприятий глава Азербайджана также поручил минэкономики изучить опыт Ростовской области в сфере ветроэнергетики и организовать взаимодействие по развитию транспортно-экспортного коридора между Ростовской областью и Азербайджаном.
По предварительным итогам 2019 года, внешнеторговый оборот Ростовской области с Азербайджаном вырос по сравнению с 2018 годом почти на 30% и составил около 61 миллиона долларов, в том числе экспорт – около 51 миллиона долларов, импорт – около 10 миллионов долларов. Ростовская область поставляет в Азербайджан продовольствие, а также сырье для его производства, машиностроительную и химическую продукцию. Стратегические направления сотрудничества - аграрная отрасль, комбайностроение и поставка энергетического оборудования.
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Ростовская областьАвиакомпания "Азимут"РостсельмашВасилий ГолубевИльхам АлиевРостовская областьРостов-на-ДонуБакуАзербайджанЭкономика
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