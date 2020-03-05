Ростовская область и Азербайджан подписали ряд партнерских соглашений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар – РИА Новости. Ростовские и азербайджанские компании подписали восемь соглашений о взаимодействии, в том числе в сфере транспорта и туризма, а также производственной и гуманитарной сферах, сообщает правительство Ростовские и азербайджанские компании подписали восемь соглашений о взаимодействии, в том числе в сфере транспорта и туризма, а также производственной и гуманитарной сферах, сообщает правительство Ростовской области

Со 2 по 5 марта в Баку проходят Дни Ростовской области в Азербайджанской Республике . В начале работы ростовской делегации в Баку состоялась встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева с президентом республики Ильхамом Алиевым . На встрече обсуждались вопросы расширения партнерства между регионами в экономической и гуманитарной сферах.

Эта же тема стала лейтмотивом бизнес-форума, открывшегося в Баку. "Сегодня Ростовская область имеет уже сложившиеся двусторонние связи. Нынешний форум подтверждает, что у нас есть возможность развития этих отношений. Подписано восемь соглашений", - приводятся в информации слова Голубева.

Так, о взаимных поставках продукции на форуме договорились ростовская компания "Вотерфолл ПРО" и азербайджанское предприятие "Сокар Полимер", а также завод "Ростсельмаш" и "Азермашгрупп". В конце прошлого года "Ростсельмаш" также подписал соглашение об организации в Азербайджане сборочного производства комбайнов модели NOVA.

Кроме того, о совместной работе по привлечению туристов из Азербайджана в Ростовскую область договорились "Агентство по развитию туризма Ростовской области" и компания "Баку холидей трэвел". Авиакомпания "Азимут" и азербайджанская компания "Паша Трэвел" заключили соглашение об организации пассажирских авиаперевозок. Прямое сообщение между Ростовом-на-Дону и Баку открывается уже 30 марта.

По итогам мероприятий глава Азербайджана также поручил минэкономики изучить опыт Ростовской области в сфере ветроэнергетики и организовать взаимодействие по развитию транспортно-экспортного коридора между Ростовской областью и Азербайджаном.