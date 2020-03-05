Евросоюз призвал Иран сотрудничать с МАГАТЭ

БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за развитием ситуации вокруг сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии и призывает Тегеран более тесно взаимодействовать с МАГАТЭ и предоставлять ему необходимые разъяснения, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Питер Стано, комментируя информацию о растущих запасах урана в Иране и о его нежелании сотрудничать с агентством.

"Мы приняли это к сведению. Мы обеспокоены тенденцией отдаляться от выполнения многостороннего соглашения. МАГАТЭ является ключевым партнером. Мы призываем Иран тесно сотрудничать с МАГАТЭ, предоставлять разъяснения по условиям доступа на объекты, которые эта организация намеревается посещать и контролировать", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран не предоставил запрашиваемой агентством информации, и подчеркнул, что страна рискует спровоцировать кризис, если не будет сотрудничать с организацией. В свою очередь Иран заявил, что требования МАГАТЭ основаны на попытках США и Израиля помешать сотрудничеству Тегерана и агентства.

В минувший вторник агентство Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ, текст которого оказался в распоряжении журналистов, передало, что запасы низкообогащенного урана в Иране превысили одну тонну. Согласно документу, по состоянию на 19 февраля запасы иранского низкообогащенного урана составили 1020 килограммов. В рамках соглашения этот лимит составлял 202,8 килограмма.

Также сообщалось о некоторых проблемах сотрудничества с Тегераном. В МАГАТЭ заявляли, что Иран не предоставил агентству доступ к двум объектам, а также воздерживается от содержательного обсуждения с целью ответить на вопросы агентства относительно возможного незадекларированного ядерного материала и связанной с этим деятельностью.