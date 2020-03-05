Более 50 тысяч человек станут волонтерами в Год памяти и славы

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более 50 тысяч человек подали заявки на участие в мероприятиях Года памяти и славы, сообщают "Волонтеры Победы".

Руководитель всероссийского общественного движения Ольга Амельченкова рассказала, что добровольцы не только будут помогать на крупных мероприятиях, но и окажут реальную помощь ветеранам.

Это забота о ветеранах, помощь в восстановлении семейного древа, благоустройство памятных мест и воинских захоронений и многое другое", — добавила она.

Каждый зарегистрировавшийся доброволец пройдет специальное обучение по единому стандарту, специально разработанному общественным движением.

"Вместе с нашими партнерами мы разработали единый стандарт подготовки волонтеров, рассказывающий не только о функциях и навыках добровольцев, но и об истории Второй мировой войны", — отметила Амельченкова.

Всего "Волонтеры Победы" планируют подготовить более 100 тысяч добровольцев, которые примут участие в предстоящих мероприятиях.

"Великая Победа — это то, о чем не должен забывать каждый человек. Сейчас осталось не так много ветеранов, и мы, скорее всего, являемся последним поколением, которое застает их живыми, поэтому я хочу сделать все возможное для Героев и помочь сохранить память об их подвиге", — рассказала порталу "Волонтеры Победы" доброволец из Омска Ольга Марий.