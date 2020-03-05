Фальков оценил идею ввести прикладной бакалавриат в вузах

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Введение в российских вузах прикладного бакалавриата должно исходить из тех потребностей, которые сейчас есть у конкретных отраслей промышленности, работодателей, готовых предоставить рабочие места выпускникам, считает министр науки и высшего образования Введение в российских вузах прикладного бакалавриата должно исходить из тех потребностей, которые сейчас есть у конкретных отраслей промышленности, работодателей, готовых предоставить рабочие места выпускникам, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести во всех российских вузах и колледжах прикладной бакалавриат, ориентированный на практику, соответствующее письмо парламентарий направил главе Минобрнауки России

В интервью РИА Новости Фальков отметил, что в 2009-2014 годах министерство уже организовывало эксперимент по введению прикладного бакалавриата, и уже есть определенные результаты, как положительные, так и отрицательные.

"Мы будем обязательно экспериментировать с прикладным бакалавриатом, но будем делать это очень осторожно и осмысленно. Надо понять, кто заинтересован в прикладном бакалавриате, надо разговаривать с работодателями, которые готовы взять этих специалистов. Ведь любой эксперимент должен отвечать на вопрос, ради чего мы это делаем, а не быть экспериментом ради эксперимента", - рассказал Фальков.

Он добавил, что образование трансформируется, и любые происходящие с ним изменения должны благотворно сказываться на экономике и улучшать качество подготовки кадров.

"Исходя из потребностей конкретных индустрий, мы будем смотреть, на каких направлениях подготовки можно внедрить прикладной бакалавриат", - уточнил министр.

Фальков считает, что в этом вопросе надо действовать осторожно. Он обратил внимание на то, что сокращение сроков обучения, предполагаемое прикладным баклавриатом, происходит за счет исключения фундаментальных знаний, что позволяет в короткие сроки подготовить специалиста под конкретное рабочее место.