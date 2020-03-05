Валерий Фальков: мы хотели бы, чтобы женщин в науке было больше

Накануне Международного женского дня министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал РИА Новости о том, сколько всего женщин работают в российской науке и какие области знания они выбирают. Также министр ответил на вопросы о том, как вывести вузы из инерционного состояния и возможно ли ввести прикладной бакалавриат во всех учебных заведениях. Беседовала Наталья Клюй.

— Как много сейчас женщин в науке? В каких направлениях работают женщины-ученые?

— Мы хотели бы, чтобы женщин в науке было больше. Министерство работает над тем, чтобы в науку шло как можно больше молодых людей, независимо от того девушки это или юноши.

Что касается количественных параметров, то сегодня наукой занимается более 700 тысяч человек, из них 40% — это женщины. А дальше уже начинаются разные пропорции. Скажем, если мы берем количество докторов наук, то среди них 26% женщин, среди академиков Российской академии наук не больше 5% женщин.

Также есть условно "мужские" науки или отрасли знаний, есть более "женские". Традиционно женским направлением является филология, а мужским — философия, хотя и в той, и в другой областях знаний количество женщин, которые занимаются исследованиями, значительно увеличивается. К примеру, в области экономических наук наблюдается тенденция увеличения количества мужчин и сокращения женщин, а вот политология становится более "женской". На то могут быть самые разные причины, но в целом, на сегодняшний день 40% женщин занимаются наукой в нашей стране. По этому показателю Россия близка к европейским странам.

— Наблюдается ли рост количества женщин в науке в общей пропорции?

— Общее количество не сокращается. В разных науках по-разному, но в целом динамика положительная.

— Есть ли вообще планы на привлечение в науку девушек и женщин? С помощью чего это может быть реализовано?

— Мы приветствуем приход в науку и девушек, и молодых людей, главное, чтобы они занимались научными исследованиями. Программ по гендерному принципу не существует, и не думаю, что они нужны.

— Много ли сейчас женщин стоят во главе вузов? На заседании совета Российского Союза ректоров была все-таки мужская компания.

— Да, надо признать, что две трети ректоров, если не больше, — это мужчины. Если брать университеты, то из 252 ректоров 61 женщина. Это менее 30%.

— С чем такая ситуация может быть связана?

— Причин может быть много. Так исторически во многом сложилось. Хотя количество женщин не уменьшается. Полного гендерного равенства пока нет, но в последнее время достаточно много женщин приходят в администрирование университетами, что вполне объяснимо. Женщины во многих случаях даже лучше справляются с управленческими задачами, чем мужчины.

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— Правительство России уже довольно давно взяло курс на улучшение демографической обстановки и повышение рождаемости. Рядом ведомств высказывались предложения о создании детских комнат на предприятиях, в офисах. Работает ли министерство в этом направлении? Создаются ли детские комнаты для студентов и сотрудников вузов и НИИ?

— Эта политика проводится давно. Министерство не предъявляет вузам обязательные требования, что в каждом университете или в каждом общежитии в обязательном порядке должны быть детские комнаты, хотя много в этом направлении было сделано в предыдущие годы. Сегодня такой опыт есть, решение о создании детских комнат принимается на уровне самого вуза.

Примеров тому достаточно много. Из тех, с которыми я знаком, — Калмыцкий государственный университет, где ведется целенаправленная политика по поддержке семей с детьми. На сегодняшний день детские комнаты существуют в 22 вузах.

— Оказывает ли министерство какую-то помощь молодым матерям-ученым или студенткам?

— Мы помогаем, в том числе через создание детских комнат. Если к нам обращаются, всегда стараемся прийти на помощь. Отдельной программы у министерства нет.

— Вы говорили о необходимости вывести вузы из инерционного состояния, вернуть их в условия здоровой конкуренции. Что, на ваш взгляд, для этого необходимо? Что со своей стороны может сделать министерство для раскрытия потенциала вузов?

— Да, я говорил неоднократно про инерционный режим работы в вузах. Давайте посмотрим вот с какой точки зрения: для кого существуют вузы и университеты? Во-первых, для студентов и преподавателей. Очевидно, что без них вуз невозможен. Наряду с ними есть и локальные сообщества, которые заинтересованы в том, чтобы в регионах были сильные вузы. Есть работодатели, которые хотят, чтобы качество образования было высоким, а выпускники приходили на производство и давали хороший результат без лишней адаптации.

И все это многообразие надо учесть в управлении университетом. Сейчас чуть больше 30 вузов управляются через наблюдательные советы. В них кроме ректора, ректората и ученого совета, на жизнь и политику вуза влияют еще и заинтересованные в развитии университета люди извне. Это представители региона, индустрии, федерального центра, представители целых отраслей.

Для выхода из инерционного режима есть два направления. Первое — это изменение системы управления вуза и создание наблюдательных советов, чтобы как можно больше заинтересованных в его развитии участников могли оказывать влияние.

А второе — это наличие подлинных программ развития. Сегодня нет ни одного вуза, у которого не было бы стратегии, концепции или программы. Но является ли она подлинной, следует ли ей коллектив, руководство, обеспечена ли она ресурсами, принята ли эта программа с учетом мнения ключевых работодателей и региона? Есть ли в этой программе раздел, посвященный месту университета или вуза в развитии региона? Вот эти все вопросы в ближайшее время будут самыми актуальными. В этом выход из инерционного режима. Будет совершенно иная обратная связь, понятная, четкая программа развития, обеспеченная ресурсами на 5-7-10 лет. Вуз будет жить с пониманием своих целей и задач, с фиксацией того, удалось ли чего-то достигнуть или нет.

— Ведет ли министерство мониторинг того, есть ли у вузов программа?

— Мы сейчас эту работу разворачиваем, она достаточно большая и объемная. Есть две действующие программы — повышения конкурентоспособности российских вузов и программа опорных университетов. Эти программы будут, с одной стороны, расширены, с другой стороны, они будут перезапущены – частично поменяются правила, формат оценки работы с вузами, ресурсное наполнение. Первостепенное внимание будет уделено стратегиям развития вузов и модели, по которой они управляются.

— Как вы оцениваете предложение по введению прикладного бакалавриата во всех российских вузах и колледжах, которое высказывают в Госдуме?

— Это предложение имеет право на существование. Более того, с 2009 по 2014 годы министерство уже организовывало эксперимент по введению прикладного бакалавриата, есть уже определенные результаты, как положительные, так и отрицательные.

Мы будем обязательно экспериментировать с прикладным бакалавриатом, но будем делать это очень осторожно и осмысленно. Надо понять, кто заинтересован в прикладном бакалавриате, надо разговаривать с работодателями, которые готовы взять этих специалистов. Ведь любой эксперимент должен отвечать на вопрос, ради чего мы это делаем, а не быть экспериментом ради эксперимента.

Образование трансформируется, и любые происходящие изменения должны сказываться на экономике, должны улучшать качество подготовки кадров. Исходя из потребностей конкретных индустрий, мы будем смотреть, на каких направлениях подготовки можно внедрить прикладной бакалавриат.