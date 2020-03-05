Встреча Путина и Эрдогана в Москве. Прямая трансляция

Обострение ситуации в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Правительственные войска открыли ответный огонь, погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться, еще 30 были ранены.