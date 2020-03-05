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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T14:07+0300
https://ria.ru/20200305/1568185031.html
Встреча Путина и Эрдогана в Москве. Прямая трансляция
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568185752_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_b6335cb3ab7201c701f02a9e7ffd66f5.jpg
РИА Новости
Встреча Путина и Эрдогана в Москве. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран намерены обсудить обострение ситуации в Идлибе.
2020-03-05T14:07+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=64493901&type=mp4
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Встреча Путина и Эрдогана в Москве. Прямая трансляция

14:07 05.03.2020
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Владимир Путин проводит переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран намерены обсудить обострение ситуации в Идлибе.
Накануне пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что главная цель предстоящей встречи — обеспечить перемирие в сирийской провинции.

Обострение ситуации в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Правительственные войска открыли ответный огонь, погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться, еще 30 были ранены.
После этого российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и пострадавших турецких военных.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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