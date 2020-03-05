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В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

11:03 05.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Четыре районных суда Петербурга проводят эвакуацию из-за угроз неизвестных о "минировании" зданий, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Петродворцовый, Смольнинский, Василеостровский, Петроградский суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в письмах также сообщается о "минировании" всех станций метрополитена, более 100 вузов и нескольких десятков школ города.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
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