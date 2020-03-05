Историк рассказал о прототипе радистки из "Семнадцати мгновений весны"

"Прообразом Кэт стала советская разведчица Анна Федоровна Камаева... А игравший Штирлица Вячеслав Тихонов, в свою очередь, многое позаимствовал у ее мужа, тоже разведчика-нелегала Михаила Ивановича Филоненко. Они дружили до самой кончины супругов-разведчиков", — рассказал историк.

После войны Камаева вышла замуж за сотрудника внешней разведки Филоненко (1917-1982). С 1948 года они регулярно выезжали за рубеж для работы по линии нелегальной разведки.

Черное драповое пальто не по росту, шапка-кубанка, инструменты сапожника – в таком виде разведчику Саше Филиппову удавалось неузнанным действовать в тылу 6-й армии Паулюса в Сталинграде.

"Не владеть вам моим любимым городом". Подвиг разведчика Черное драповое пальто не по росту, шапка-кубанка, инструменты сапожника – в таком виде разведчику Саше Филиппову удавалось неузнанным действовать в тылу 6-й армии Паулюса в Сталинграде.

Двух младших детей Анна Камаева-Филоненко родила, находясь на нелегальном положении — сначала в Китае, а затем в Латинской Америке. Правда, тогда она — в отличие от радистки Кэт — не кричала по-русски, уточнил Антонов. "Но в остальном Анна Камаева остается прототипом радистки из "Семнадцати мгновений", — добавил эксперт.