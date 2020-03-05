Историк рассказал о прототипе радистки из "Семнадцати мгновений весны"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Прославленная советская разведчица-нелегал Анна Камаева была прототипом радистки Кэт из популярного телесериала "Семнадцать мгновений весны", рассказал в интервью РИА Новости ведущий эксперт Зала истории Службы внешней разведки России Владимир Антонов.
"Прообразом Кэт стала советская разведчица Анна Федоровна Камаева... А игравший Штирлица Вячеслав Тихонов, в свою очередь, многое позаимствовал у ее мужа, тоже разведчика-нелегала Михаила Ивановича Филоненко. Они дружили до самой кончины супругов-разведчиков", — рассказал историк.
Анна Филоненко-Камаева
Камаева (1918-1998) пришла в советскую внешнюю разведку в конце 1930-х годов. С первых дней Великой Отечественной войны ее включили в особую группу при НКВД, сотрудники которой должны были проводить разведывательно-диверсионные операции на оккупированной советской территории, рассказал Антонов. Если бы немцы взяли Москву, Камаевой предстояло совершить покушение на самого Адольфа Гитлера, когда тот приехал бы на торжества в столицу СССР.
После войны Камаева вышла замуж за сотрудника внешней разведки Филоненко (1917-1982). С 1948 года они регулярно выезжали за рубеж для работы по линии нелегальной разведки.
Двух младших детей Анна Камаева-Филоненко родила, находясь на нелегальном положении — сначала в Китае, а затем в Латинской Америке. Правда, тогда она — в отличие от радистки Кэт — не кричала по-русски, уточнил Антонов. "Но в остальном Анна Камаева остается прототипом радистки из "Семнадцати мгновений", — добавил эксперт.
В 1954-1960 годах супруги Филоненко работали на нелегальном положении в Латинской Америке. Там они добывали планы США, прежде всего военно-политические, в отношении Советского Союза. "Такую информацию в Латинской Америке было легче добыть, чем в США. Дело в том, что американцы делились своими планами с партнерами, рассчитывая на их возможное использование в будущей войне против СССР", — пояснил Антонов.
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