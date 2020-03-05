Историк СВР Владимир Антонов: у радистки Кэт был прототип

Женщины и разведка, место слабого пола в сильной профессии – тема, которая, наверное, всегда будет привлекать к себе внимание как специалистов, так и простых людей. В нынешнем году Служба внешней разведки России отметит свое столетие. В летопись СВР по-настоящему золотыми буквами вписаны имена многих разведчиц, которые в тяжелых условиях, зачастую рискуя жизнью, обеспечивали безопасность и интересы своей родины. Героические страницы истории разведки связаны с участием женщин в операциях, которые помогли приблизить победу в Великой Отечественной войне. О том, почему женщины подчас действительно незаменимы в разведке, какие конкретно способности дают им преимущества перед мужчинами и кто был прототипом радистки Кэт в знаменитом телесериале "Семнадцать мгновений весны", в интервью РИА Новости в преддверии Международного женского дня 8 марта рассказал ведущий эксперт Зала истории СВР, полковник в отставке Владимир Антонов.

— Владимир Сергеевич, рассуждения о роли женщин в разведке идут давно. Оно и понятно: прекрасная половина человечества и спецслужбы, сочетание таинственности и секретности с дамскими качествами – это вряд ли когда-нибудь станет скучным. Так женское ли это дело — разведка?

— Большинство обывателей, далеких от разведки, что скрывать, считает, что это занятие не для дам, что разведка — сугубо мужская профессия, требующая самообладания, мужества, готовности пойти на риск и даже принести себя в жертву ради достижения поставленной цели.

Но в такой специфической сфере человеческой деятельности, как разведка, женщины ни в чем не уступают мужчинам, а кое в чем и даже превосходят их. Как свидетельствует история разведывательных служб мира, представительницы прекрасного пола великолепно справляются со своей ролью, будучи достойным и, более того, грозным соперником мужчин в том, что касается добычи чужих секретов.

— Вот даже так — грозным соперником — ни больше ни меньше?

— "Женщины-разведчики являются самыми опасными противниками, причем их труднее всего изобличить" — это сказал в своей лекции без малого сто лет назад один из ведущих американских контрразведчиков Чарльз Россель.

— Ну это суждение американца. А каково на сей счет мнение российских разведчиков?

— Среди них выражение "разведчиками не рождаются, ими становятся" воспринимается как истина, не требующая доказательства. Но дело в том, что в какой-то момент разведке, исходя из ее задач, требуется конкретный человек, обладающий необходимыми личными и деловыми качествами, жизненным опытом, пользующийся особым доверием для того, чтобы направить его на работу в тот или иной регион мира.

Конечно, женщины разными путями приходят в разведку. Однако выбор их в качестве оперативных работников или агентов, безусловно, не оказывается случайным. Прежде всего это касается нелегальной разведки. Ведь ее сотруднику мало безупречно владеть иностранными языками и основами разведывательного искусства. Нелегал должен быть своего рода артистом, чтобы сегодня, например, выдавать себя за представителя аристократических кругов, а завтра, скажем, за служителя культа, священника. Думаю, нет необходимости говорить, что большинство женщин владеют способностью к перевоплощению лучше мужчин.

К тем разведчицам, кому довелось работать в нелегальных условиях за границей, всегда предъявлялись повышенные требования с точки зрения выдержки и психологической выносливости. Вдобавок не всегда женщина-нелегал может общаться только с теми людьми, которые приходятся ей по душе. Часто дело обстоит ровно наоборот, и поэтому надо уметь владеть своими чувствами.

Вот что говорила замечательная советская разведчица-нелегал Галина Ивановна Федорова, которая более двадцати лет проработала за границей: "Некоторые полагают, что разведка не самая подходящая деятельность для женщины. В противоположность сильному полу она более чувствительна, хрупка, легко ранима, теснее привязана к семье, домашнему очагу, сильнее предрасположена к ностальгии. Самой природой ей предназначено быть матерью, поэтому отсутствие детей или длительная разлука с ними переживаются ею особенно тяжело. Все это так, но те же маленькие слабости женщины дают ей мощные рычаги воздействия в сфере человеческих взаимоотношений".

— В чем же состоят основные особенности характеров женщин, благодаря которым приветствуется их работа в разведке?

— Специалисты едины в том, что женщина более наблюдательна, нежели мужчина, к тому же у нее сильнее развита интуиция. Представители прекрасного пола любят копаться в деталях – ну а в них, как известно, кроется сам дьявол. Помимо того, женщины более методичны, усидчивы и терпеливы, чем мужчины.

Вдобавок женщинам-разведчицам поручается проведение операций, связанных с организацией встреч с агентурой там, где появление мужчин, случается, совсем нежелательно.

Ну а если ко всему этому добавить и их внешние данные, то всякий скептик будет просто вынужден признать, что женщины по праву занимают достойное место в рядах разведки любого государства, будучи их настоящим украшением.

— Но вот как раз от непрофессионалов часто можно услышать, что красивых женщин если и используют в разведке, то лишь в качестве "медового капкана" для носителей нужных секретов. Тут эталоном подобных дам обычно называют знаменитую Мату Хари. Что вы на это скажете?

— Вообще, помимо Маты Хари известна и звезда французской военной разведки времен Первой мировой войны Марта Ришар. Она, будучи любовницей германского военно-морского атташе в Испании майора фон Крона, сумела не только выведать важные секреты военной разведки Германии, но и парализовать работу созданной им агентурной сети в этой стране.

Тем не менее такой экзотический метод использования женщин в разведке это скорее исключение, чем правило. Впрочем, спецслужбы некоторых стран, прежде всего Израиля и США, активно используют такой подход для получения секретных сведений. Но к таким вещам прибегают скорее контрразведки этих государств, нежели их разведывательные службы.

— Владимир Сергеевич, вы рассказали об особых женских качествах, неоценимых с точки зрения разведки. А в чем они могут помочь, когда женщина и мужчина вместе работают, как говорится, в поле?

— Безусловно, сочетание лучших психологических качеств как мужчин, так и женщин, особенно работающих с нелегальных позиций, это сильная сторона любой разведслужбы. И по праву такие разведывательные тандемы, как Гоар и Геворк Вартаняны, Анна и Михаил Филоненко, Леонтина и Моррис Коэны, Елизавета и Михаил Мукасеи, Галина и Михаил Федоровы и многие другие, вписаны по-настоящему золотыми буквами в историю российской внешней разведки.

— Совсем недавно стали также известны имена супругов, выдающихся разведчиков-нелегалов Людмилы и Виталия Нуйкиных, а также Тамары и Виталия Нетыксы.

— Да. В целом историю разведывательной службы нашей страны писали тысячи ее сотрудников, и многих них можно назвать не просто выдающимися, а даже великими. В Зале истории внешней разведки в штаб-квартире СВР есть мемориальная доска, на которую занесены имена многих сотрудников Службы – лучших из лучших разведчиков за столетний период ее деятельности. И достойнейшее место среди них занимают разведчицы.

— Если провести опрос на тему, кого из женщин в народе считают символом не просто разведчицы, но и женской стойкости в этой профессии, то наверняка и притом заслуженно первое место займет образ радистки Кэт из телесериала "Семнадцать мгновений весны". Известно, что много лирических деталей в фильм привнесла режиссер Татьяна Лиознова. Драматичная сцена родов Кати Козловой – Кэт изначально была в книге Юлиана Семенова, а он, как хорошо известно, в работе над своими книгами использовал материалы советских спецслужб. Поэтому напрашивается вопрос – существовал ли реальный прототип радистки Кэт?

— Отвечу утвердительно. Прообразом Кэт стала советская разведчица Анна Федоровна Камаева. А игравший Штирлица Вячеслав Тихонов, в свою очередь, многое позаимствовал у ее мужа, тоже разведчика-нелегала Михаила Ивановича Филоненко. Они дружили до самой кончины супругов-разведчиков.

Анна Камаева пришла в разведку в конце тридцатых годов. С первых дней Великой Отечественной войны ее включили в состав Особой группы при наркоме внутренних дел СССР. Это была совершенно секретная структура, подчинявшаяся непосредственно главе НКВД Лаврентию Берии и фактически являвшаяся разведкой наряду с разведывательным управлением государственной безопасности. Позже фактически на основе этой группы было создано 4-е Управление НКВД, занимавшееся разведкой и диверсией в тылу врага.

— Чем занималась Особая группа?

— Ее сотрудникам предстояло вести тайную войну уже на своей земле. Они приступили к подготовке и реализации диверсионного плана на случай взятия Москвы гитлеровскими войсками. Где Гитлер и его соратники могли устроить торжества по случаю падения советской столицы? Вариантов немного — либо в Кремле, либо в Большом театре. Следовательно, решили в НКВД, надо подготовить взрывы этих объектов. При этом руководство НКВД исходило из того, что Гитлер и другие руководители Третьего рейха обязательно примут личное участие в намеченных торжествах.

Но Анне Камаевой отводилась ключевая роль – совершить покушение на самого Гитлера. Прорабатывались разные варианты выполнения этого задания, но все они однозначно показывали: шансов уцелеть у разведчицы не имелось. Давая такое задание, руководство НКВД посылало девушку на верную гибель, но зато было уверено: Анна приказ выполнит.

К счастью, этот план так и остался на бумаге. Москва выдержала наступление гитлеровцев. Войскам Западного фронта, которыми командовал генерал армии Георгий Жуков, удалось остановить, а затем и отбросить войска вермахта от столицы.

Уже позже именно в приемной Жукова, прибыв туда для получения награды за участие в крупномасштабных диверсионных акциях против гитлеровцев, Анна Камаева познакомилась со своим будущим мужем Михаилом. Тот, в свою очередь, получал из рук Жукова орден за руководство разведывательно-диверсионным отрядом, который проделал беспримерный по своей дерзости рейд по тылам врага в Подмосковье.

— И вот с тех пор они работали вместе?

— Нет, их дороги тут же разошлись, причем на долгие месяцы. Анна продолжила службу радисткой в одном из партизанских отрядов, действовавшем в Подмосковье, а Михаила назначили комиссаром в партизанский отряд, который сражался в глубоком тылу гитлеровцев.

Михаил Иванович воевал на Украине. В оккупированном нацистами Киеве руководил разведывательно-диверсионной группой спецрезидентуры "Олимп" 4-го Управления НКВД. Позже, при выполнении диверсионной операции в Польше, Михаила тяжело ранило. Врачи смогли сохранить ему жизнь, однако он стал инвалидом второй группы. Из госпиталя Михаил Иванович вышел с тросточкой, с которой уже не расставался всю дальнейшую жизнь. А с Анной он вновь встретился только после войны.

— А чем занималась Анна Федоровна после разгрома немцев под Москвой?

— Когда непосредственная угроза захвата столицы миновала, ее отозвали в Москву и она стала вновь работать в центральном аппарате 4-го Управления. Затем ее направили на курсы иностранных языков при Высшей школе НКВД. Здесь она совершенствовала знания испанского, изучала португальский и чешский языки. Руководство разведки планировало использовать ее на нелегальной работе за границей.

После войны Анна и Михаил поженились. Вскоре у них родился сын. Но спокойной семейной жизни у четы Филоненко уже не было. Шла напряженная подготовка их, будущих нелегалов, к работе в Латинской Америке. Одновременно чешскому и испанскому языкам обучался и их малолетний сын. По решению руководства он должен был выехать за кордон вместе с родителями, чтобы обеспечить подтверждение одного из пунктов специально разработанной для них легенды.

Обкатка нелегалов Филоненко до их направления в долгосрочную командировку проходила в сложных условиях. Для начала они должны были, выдавая себя за беженцев из Чехословакии, легализоваться в китайском Шанхае, где после войны осело много европейцев. Советско-китайскую границу супруги Филоненко вместе с маленьким сыном переходили через специально подготовленное для них "окно", ночью, в пургу и по пояс в снегу.

Причем Анна Федоровна тогда была снова беременна. Однако до Харбина, где прошел первый и наиболее опасный этап их легализации, они добрались благополучно. В Харбине у них и родилась дочь. По легенде, "беженцы из Чехословакии" были ревностными католиками, поэтому, в соответствии с европейскими традициями, новорожденную окрестили в местном католическим соборе.

— Ну а кричала ли Анна Федоровна по-русски, как радистка Кэт, когда рожала за рубежом?

— Нет, такого все же у нее не было. Но в остальном Анна Камаева остается прототипом радистки из "Семнадцати мгновений".

— Как затем шла работа у семьи Филоненко?

— У них несколько лет заняла дорога в Латинскую Америку. Ну а уже там они начали выполнять разведывательные задания Центра, и основной задачей разведчиков было выявление планов Соединенных Штатов, прежде всего военно-политических, в отношении Советского Союза. Такую информацию в Латинской Америке было легче добыть, чем в США. Дело в том, что американцы делились своими планами с партнерами, рассчитывая на их возможное использование в будущей войне против СССР.

— Совсем скоро мы все будем праздновать 75-летие Победы. Как разведчицы помогали ее приблизить, добывая важные сведения?

— Женщины, действовавшие в Европе накануне войны, на территории Советского Союза, временно оккупированной гитлеровской Германией, вписали яркие страницы в летопись поистине героических свершений советской внешней разведки. Годы войны доказали то, что женщины способны ничуть не хуже мужчин выполнять важнейшие разведывательные задания.

Еще накануне Второй мировой войны в Париже на советскую разведку активно работала русская эмигрантка, знаменитая певица Надежда Плевицкая, чьим голосом восхищались Федор Шаляпин, Александр Вертинский, Леонид Собинов.

Вместе со своим мужем, генералом белой армии, командиром Корниловской дивизии Николаем Скоблиным Плевицкая способствовала локализации антисоветской работы Русского общевоинского союза (РОВС), проводившего теракты против советской России. Благодаря полученной от этих русских патриотов информации советская контрразведка арестовала свыше полутора десятков агентов РОВС, заброшенных в СССР, а также установила явочные квартиры террористов в Москве, Ленинграде и в Закавказье.

Более того, благодаря усилиям, в том числе Плевицкой и Скоблина, внешняя разведка СССР в предвоенные годы смогла дезорганизовать деятельность РОВС тем самым лишила Гитлера возможности активно использовать в войне против СССР свыше 20 тысяч членов этой организации.

Предвоенный период и Вторая мировая война в корне поменяли подход к разведке вообще и к роли в ней женского фактора в частности. Большинство людей доброй воли в Европе, Азии и Америке остро осознали опасность, которую несет нацизм всему человечеству. И во время войны сотни честных людей разных стран добровольно связали свою судьбу с советской внешней разведкой, выполняя ее задания в разных регионах мира.

Например, накануне войны резидент советской нелегальной разведки в Берлине Федор Парпаров поддерживал оперативную связь с источником "Мартой" – супругой видного германского дипломата. От нее регулярно поступала информация о переговорах министерства иностранных дел Германии с представителями Англии и Франции. Из полученных документов выходило, что Лондон и Париж больше заботили вопросы борьбы с коммунизмом, а не организация коллективной безопасности в Европе и совместный отпор фашистской агрессии.

От "Марты" также удалось получить данные об агенте германской разведки в Генеральном штабе Чехословакии, откуда в Берлин регулярно поступали совершенно секретные материалы о состоянии и боеготовности чехословацой армии. Благодаря этим данным советская разведка предприняла меры по компрометации этого германского агента и его аресту чешскими спецслужбами.

Одновременно с Парпаровым до войны в Берлине действовали и другие советские разведчики. Среди них — военная разведчица Ильза Штебе (оперативный псевдоним "Альта"), журналистка, на связи у которой был немецкий дипломат Рудольф фон Шелиа ("Ариец"). От него в Москву шли важные материалы с предупреждениями о предстоящем нападении Германии на СССР.

Еще в феврале 1941 года "Альта" сообщила о формировании трех групп армий германского вермахта и направлении их главных ударов на Москву, Ленинград и Киев. В начале 1943 года "Альта" и "Ариец" были арестованы гестапо и казнены.

На советскую разведку накануне и в ходе войны работали Зоя Рыбкина, позже ставшая широко известной как детская писательница Зоя Воскресенская, Елизавета Зарубина, Елена Модржинская, Леонтина Коэн, Китти Харрис. Они выполняли задания порой с риском для жизни. Но всеми ими двигало чувство долга и настоящего патриотизма, стремление защитить мир от нацистской агрессии.

— Но ведь важнейшая информация во время войны поступала не только из-за границы?

— Действительно, она постоянно шла и от многочисленных разведывательно-диверсионных групп НКВД, действовавших вблизи или вдали от линии фронта на временно оккупированной советской территории.

Без преувеличения немеркнущие страницы в историю разведки нашей страны вписали и женщины-разведчицы из отряда специального назначения "Победители", а также многих других боевых подразделений 4-го управления НКВД, в годы войны добывавших очень важную информацию.

Разведчица отряда "Победители" Лидия Лисовская была ближайшей помощницей нашего легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова, действовавшего в гитлеровском тылу под именем немецкого офицера Пауля Зиберта. Работая официанткой в казино хозяйственного штаба оккупационных войск на Украине, она помогала Кузнецову устанавливать знакомства с германскими офицерами и собирать информацию о высокопоставленных фашистских чиновниках в городе Ровно на Западной Украине.

Лисовская привлекла к работе на советскую разведку свою двоюродную сестру Марию Микоту. Та по заданию Центра стала агентом гестапо и впоследствии информировала партизан о всех карательных рейдах гитлеровцев. Именно через Микоту Николай Кузнецов познакомился с офицером СС Ульрихом фон Ортелем, входившим в группу немецкого диверсанта Отто Скорцени. От Ортеля Кузнецов впервые получил сведения о том, что гитлеровцы готовят покушение на лидеров СССР, США и Великобритании Сталина, Рузвельта и Черчилля во время их встречи в Тегеране осенью 1943 года.

В том же 1943 году Лисовская, выполняя задание Кузнецова, смогла устроиться экономкой к командующему восточными армиями особого назначения генерал-майору Максу Ильгену. При непосредственном участии Лисовской Ильгена удалось похитить в Ровно.

Легендарная Африка де лас Эрас, уроженка Испании, начавшая сотрудничать с советской внешней разведкой в 1937 году в период гражданской войны на своей родине. И по сей день операции, в которых она принимала участие, носят гриф секретности. В 1942 году Африка была направлена в отряд "Победители" радисткой, но ей не раз приходилось участвовать и в боевых операциях отряда, проявлять смелость и отвагу при выполнении заданий командования.

Летом 1944 года Африка возвратилась в Москву, где ей предложили перейти на работу в нелегальное подразделение внешней разведки. Она дала на это свое твердое согласие и уже в мирное время оказалась на активной боевой работе, почти двадцать лет работала за рубежом. Вернувшись в СССР, участвовала в воспитании молодого поколения разведчиков-нелегалов, передавала им свой поистине бесценный опыт.

— Как раз совсем недавно наша рассекреченная разведчица-нелегал Тамара Ивановна Нетыкса в интервью очень тепло вспоминала "Марью Павловну" — Африку де лас Эрас, которую считала своей второй матерью и которая обучала их с супругом Виталием испанскому языку.

— Имя полковника Африки золотыми буквами увековечено на мемориальной доске СВР. Но для большинства своих коллег по разведке она навсегда осталась в памяти под оперативным псевдонимом "Патрия" — в переводе с испанского Родина. И этот псевдоним был выбран ею не случайно – ведь для нее Советский Союз действительно стал второй родиной.

Африка де лас Эрас свыше 45 лет находилась в боевом строю. И, безусловно, совершить в разведке, особенно в нелегальной, даже небольшую часть того, что сделала она, можно лишь служа высоким идеалам. Сергей Есенин в свое время написал такие строки: "Я тем завидую, кто жизнь провел в бою, кто защищал великую идею". Они очень подходят к личности "Патрии".

— В 1945-м война окончилась, а для советской разведки, в том числе ее сотрудниц, продолжался, как говорится, бой после Победы?

— Да. Военное лихолетье сменилось долгими годами холодной войны. Соединенные Штаты Америки не скрывали своих имперских планов и устремлений уничтожить Советский Союз с помощью атомного оружия. Но для принятия верных решений руководству Советского Союза требовалась достоверная информация о реальных планах американцев. Важную роль в получении секретных документов Пентагона сыграли женщины-разведчицы. Среди них Анна Камаева-Филоненко, Ирина Алимова, Галина Федорова, Елена Косова, Елена Чебурашкина и многие другие.

— Сейчас обстановка в мире тоже ведь, к сожалению, далека от спокойной и поэтому перед российской разведкой возникают новые задачи. Как вы полагаете, без женщин в их решении не обойдется?