"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины

"Хрен редьки не слаще. Есть такая пословица из басни: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!". На этом примере очень легко показать ситуацию на Украине. Премьер должен быть профессионалом, а Шмыгаль – летун. Там был немножко, здесь посидел", – отметил бывший парламентарий.