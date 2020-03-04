Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины

За это решение проголосовал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Члены кабинета министров

Новый премьер

Сам политик в числе приоритетов нового правительства назвал завершение конфликта в Донбассе и реформу по децентрализации страны. А среди наиболее срочных вопросов он перечислил необходимость пересмотра госбюджета, погашение задолженности по зарплате перед шахтерами и противостояние вспышке коронавируса.