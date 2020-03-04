Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. Верховная рада Украины на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля главой правительства.
За это решение проголосовал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее кандидатуру Шмыгаля на рассмотрение депутатов внес президент Владимир Зеленский.
Члены кабинета министров
После голосования по кандидатуре премьера Рада утвердила новый состав правительства:
—вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;
—вице-премьер — министр цифровой трансформации — Михаил Федеров;
—вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;
—министр обороны — Андрей Таран (кандидатура вносится президентом);
—министр иностранных дел — Дмитрий Кулеба (кандидатура вносится президентом);
—министр финансов — Игорь Уманский;
—министр здравоохранения — Илья Емец;
—министр развития общин и территорий — Алексей Чернышов;
—министр молодежи и спорта — Вадим Гутцайт;
—министр внутренних дел — Арсен Аваков;
—министр юстиции — Денис Малюська;
—министр инфраструктуры — Владислав Криклий;
—министр кабинета министров — Олег Немчинов;
—министр социальной политики — Марина Лазебная;
—министр ветеранов — Сергей Бессараб.
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Новый премьер
Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 году с отличием окончил Львовский политехнический университет, а через пять лет стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил. С августа 2019-го по февраль 2020-го был председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. С 4 февраля работал вице-премьером и министром развития общин и территорий.
Сам политик в числе приоритетов нового правительства назвал завершение конфликта в Донбассе и реформу по децентрализации страны. А среди наиболее срочных вопросов он перечислил необходимость пересмотра госбюджета, погашение задолженности по зарплате перед шахтерами и противостояние вспышке коронавируса.