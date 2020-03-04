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2020-03-04T21:04+0300
https://ria.ru/20200304/1568163518.html
Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины
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РИА Новости

Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины

19:20 04.03.2020 (обновлено: 21:04 04.03.2020)
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CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Денис Шмыгаль. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. Верховная рада Украины на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля главой правительства.
За это решение проголосовал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Нестор Шуфрич
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Ранее кандидатуру Шмыгаля на рассмотрение депутатов внес президент Владимир Зеленский.

Члены кабинета министров

После голосования по кандидатуре премьера Рада утвердила новый состав правительства:
вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;
вице-премьер — министр цифровой трансформации — Михаил Федеров;
вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;
министр обороны — Андрей Таран (кандидатура вносится президентом);
министр иностранных дел — Дмитрий Кулеба (кандидатура вносится президентом);
министр финансов — Игорь Уманский;
министр здравоохранения — Илья Емец;
министр развития общин и территорий — Алексей Чернышов;
министр молодежи и спорта — Вадим Гутцайт;
министр внутренних дел — Арсен Аваков;
министр юстиции — Денис Малюська;
министр инфраструктуры — Владислав Криклий;
министр кабинета министров — Олег Немчинов;
министр социальной политики — Марина Лазебная;
министр ветеранов — Сергей Бессараб.
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Новый премьер

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 году с отличием окончил Львовский политехнический университет, а через пять лет стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил. С августа 2019-го по февраль 2020-го был председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. С 4 февраля работал вице-премьером и министром развития общин и территорий.
Сам политик в числе приоритетов нового правительства назвал завершение конфликта в Донбассе и реформу по децентрализации страны. А среди наиболее срочных вопросов он перечислил необходимость пересмотра госбюджета, погашение задолженности по зарплате перед шахтерами и противостояние вспышке коронавируса.
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Денис ШмыгальВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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ZNZlyden Nemets
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Gloomy Humorist
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