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Религия и мировоззрение
2020-03-05T01:42+0300
https://ria.ru/20200305/1568171717.html
Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
https://cdn25.img.ria.ru/images/150886/70/1508867087_0:169:3041:1880_1036x0_80_0_0_99da76c99cea651e4e379614d98eeaeb.jpg
РИА Новости

Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек

01:42 05.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Национального родительского комитета Ирина Волынец на пресс-конференции
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец на пресс-конференции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в беседе с НСН, что слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова об образовании для девочек не следует понимать буквально.
В эфире радиостанции "Радонеж" священник привел пример из приходской жизни, когда мать оставила семилетнюю девочку дома помогать ей с младенцем, а не отдала ее в школу. При этом протоиерей отметил, что "это же важнее – семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет". Он также добавил, что в школе девочка будет "учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям", а оставшись помогать дома, "она будет уже готовая мама" и "все будет уметь".
Протоиерей Дмитрий Смирнов
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По мнению Волынец, так Смирнов хотел напомнить, что "главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама".

"Резкими словами о ненадобности школы для девочек Дмитрий Смирнов выражает тревогу, что женщины у нас увлечены карьерой. Но часто к тому моменту, когда женщина станет на ноги, станет независимой и самостоятельной, заканчивается ее детородный возраст", – считает она.

Руководитель Национального родительского комитета подчеркивает, что священник "намеренно сгущает краски".

"Он (Дмитрий Смирнов. – Прим. ред.) знает, что родители могут, согласно закону, сделать выбор в пользу домашнего образования. Но все равно ребенок прикреплен к школе, сдает экзамены. А если ребенка родители не прикрепят к школе, то их могут ограничить в родительских правах", – отметила Волынец.

В Московском патриархате, комментируя слова протоиерея о детях и школе, призвали журналистов "не хайповать" и не вырывать слова из контекста.
По словам главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить, но из него никак не следует, что протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу. Легойда заявил, что священник рассуждает о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным и высказывает аргументы, что оно, в частности, позволит девочке стать хорошей матерью.
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
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Религия и мировоззрениеРоссияИрина ВолынецНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновВладимир ЛегойдаРусская православная церковьОбразование - ОбществоОбщество
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