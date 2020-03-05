Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек

"Он (Дмитрий Смирнов. – Прим. ред.) знает, что родители могут, согласно закону, сделать выбор в пользу домашнего образования. Но все равно ребенок прикреплен к школе, сдает экзамены. А если ребенка родители не прикрепят к школе, то их могут ограничить в родительских правах", – отметила Волынец.