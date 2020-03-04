Протоиерей Смирнов усомнился в необходимости образования для девочек

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Школы не прививают девочкам необходимые навыки, заявил протоиерей Школы не прививают девочкам необходимые навыки, заявил протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции " Радонеж ".

Отвечая на вопрос о воспитании детей, священнослужитель рассказал о женщине, которая не стала отдавать дочь в школу, чтобы та помогала ей с новорожденным ребенком.

"Это же важнее: семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там, в этой школе, делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь", — заявил он.

По мнению Смирнова, помогать родителям с детьми должны именно девочки, а не старшие родственники.

Также протоиерей посоветовал способ воспитания непослушных детей.

"Я бы сразу все выключил: стирку, уборку в ее комнате, кормление. Вот она открывает холодильник — а там ничего. А что там может быть, если ты туда ничего не положил?" — сказал он.

При этом девочки, которым исполнилось 14 лет, могут начать зарабатывать на еду и "на квартплату в объеме занимаемого места в квартире", добавил священнослужитель.

Комментируя высказывание Смирнова, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что протоиерей не призывал не отдавать девочек в школы, как об этом написали некоторые издания. Представитель РПЦ пояснил, что в интервью Смирнов рассуждает о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным.

"Если кто-то выступает за семейное образование - это еще не повод записать его в мракобесы и враги образования в целом. Я лично не сторонник домашнего образования, но мой близкий друг, предприниматель и меценат, именно на домашнем обучении оставил свою семилетнюю дочь", - добавил он.

Легойда выразил сожаление, что из-за "непрофессионализма, безграмотности или намеренного искажения" слов священника в СМИ их читатели "сделают вывод, что Церковь объявила войну образованию для женщин и девочек, приковывает их к батареям и не пускает в школу".