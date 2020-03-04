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Религия и мировоззрение
2020-03-05T03:34+0300
https://ria.ru/20200304/1568162431.html
Протоиерей Смирнов усомнился в необходимости образования для девочек
https://cdn24.img.ria.ru/images/155687/88/1556878839_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_114e57fcaa916d3e7391d0d4f6105eea.jpg
РИА Новости

Протоиерей Смирнов усомнился в необходимости образования для девочек

18:55 04.03.2020 (обновлено: 03:34 05.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Школы не прививают девочкам необходимые навыки, заявил протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции "Радонеж".
Отвечая на вопрос о воспитании детей, священнослужитель рассказал о женщине, которая не стала отдавать дочь в школу, чтобы та помогала ей с новорожденным ребенком.

"Это же важнее: семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там, в этой школе, делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь", — заявил он.

По мнению Смирнова, помогать родителям с детьми должны именно девочки, а не старшие родственники.
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Также протоиерей посоветовал способ воспитания непослушных детей.
"Я бы сразу все выключил: стирку, уборку в ее комнате, кормление. Вот она открывает холодильник — а там ничего. А что там может быть, если ты туда ничего не положил?" — сказал он.
При этом девочки, которым исполнилось 14 лет, могут начать зарабатывать на еду и "на квартплату в объеме занимаемого места в квартире", добавил священнослужитель.
Комментируя высказывание Смирнова, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что протоиерей не призывал не отдавать девочек в школы, как об этом написали некоторые издания. Представитель РПЦ пояснил, что в интервью Смирнов рассуждает о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным.
"Если кто-то выступает за семейное образование - это еще не повод записать его в мракобесы и враги образования в целом. Я лично не сторонник домашнего образования, но мой близкий друг, предприниматель и меценат, именно на домашнем обучении оставил свою семилетнюю дочь", - добавил он.
Легойда выразил сожаление, что из-за "непрофессионализма, безграмотности или намеренного искажения" слов священника в СМИ их читатели "сделают вывод, что Церковь объявила войну образованию для женщин и девочек, приковывает их к батареям и не пускает в школу".
В феврале Смирнов сравнил живущих в гражданском браке женщин с "бесплатными проститутками". Объясняя свои слова, протоиерей заявил, что критиковал не россиянок, а их партнеров. Позже глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами: по мнению представителя РПЦ, заявление священника было неудачным, однако он руководствовался "благими побуждениями".
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
18 февраля, 21:33Религия и мировоззрение
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
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Религия и мировоззрениеРоссияПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
Да.В 7 лет научилась с ребёнком управляться,в 10 родила.Зачем учиться?Молиться научат.Это же мечта а не прихожане.
4 марта, 19:06
Олег 84
2372918124
Его слова, да в Конституцию... Без редактирования... :-(
4 марта, 18:58
Владислав Леончук
599914352
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