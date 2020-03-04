В РПЦ призвали не хайповать на словах протоиерея Смирнова о девочках

Выступая в эфире радиостанции "Радонеж", священник привел пример из приходской жизни, когда мать оставила семилетнюю девочку дома помогать ей с младенцем, а не отдала ее в школу. При этом протоиерей отметил, что "это же важнее - семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет". Он также добавил, что в школе девочка будет "учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям", а оставшись помогать дома, "она будет уже готовая мама" и "всё будет уметь".