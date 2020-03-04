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Религия и мировоззрение
2020-03-04T23:04+0300
https://ria.ru/20200304/1568170144.html
В РПЦ призвали не хайповать на словах протоиерея Смирнова о девочках
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РИА Новости

В РПЦ призвали не хайповать на словах протоиерея Смирнова о девочках

23:03 04.03.2020 (обновлено: 23:04 04.03.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Московском патриархате, комментируя слова протоиерея Димитрия Смирнова о детях и школе, призвали журналистов "не хайповать" и не вырывать слова из контекста.
Выступая в эфире радиостанции "Радонеж", священник привел пример из приходской жизни, когда мать оставила семилетнюю девочку дома помогать ей с младенцем, а не отдала ее в школу. При этом протоиерей отметил, что "это же важнее - семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет". Он также добавил, что в школе девочка будет "учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям", а оставшись помогать дома, "она будет уже готовая мама" и "всё будет уметь".
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
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Комментируя резонанс от этого выступления в СМИ, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заметил, что ряд СМИ вышли с заголовками вроде "Протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу и готовить в мамы", или "В РПЦ заявили о бесполезности школьного образования для девочек".
"Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен "хайп", но давайте все оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс. Любой может послушать эту передачу и убедиться, что батюшка рассказал конкретную историю о знакомой ему девочке из его прихода, которая, по всей видимости, находится на домашнем обучении и в 7 лет уже умеет читать и писать, помогает матери сидеть с младенцем", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить, но из него никак не следует, что протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу. Легойда пояснил, что в интервью священник рассуждает о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным и высказывает аргументы, что оно, в частности, позволит девочке стать хорошей матерью.
"Семейное образование существует, оно признается законным во всем мире, протоиерей Димитрий Смирнов, видимо, является его сторонником. Если кто-то выступает за семейное образование - это еще не повод записать его в мракобесы и враги образования в целом. Я лично не сторонник домашнего образования, но мой близкий друг, предприниматель и меценат, именно на домашнем обучении оставил свою семилетнюю дочь", - добавил Легойда.
Глава синодального отдела высказал мнение, что из-за "непрофессионализма, безграмотности или намеренного искажения" слов священника в СМИ их читатели "сделают вывод, что Церковь объявила войну образованию для женщин и девочек, приковывает их к батареям и не пускает в школу".
"Очередной скандал на пустом месте", - заключил представитель РПЦ.
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Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновВладимир ЛегойдаРусская православная церковьОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
"В РПЦ призвали не хайповать..."- прямь так и сказали : не хайповать? Современно, то в 17 век кидаются, то современной феней ботают, с ними не соскучишься.
4 марта, 23:10
Александр Невский
910002
"Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен "хайп", но давайте все оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс. Почему глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда употребляет не русское слово "хайп"? Дайте пожалуйста перевод. Значение этого слова мне не знакомо.
4 марта, 23:13
sssi1956
720002
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