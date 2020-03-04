В РПЦ призвали не хайповать на словах протоиерея Смирнова о девочках

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Московском патриархате, комментируя слова протоиерея Димитрия Смирнова о детях и школе, призвали журналистов "не хайповать" и не вырывать слова из контекста.
Выступая в эфире радиостанции "Радонеж", священник привел пример из приходской жизни, когда мать оставила семилетнюю девочку дома помогать ей с младенцем, а не отдала ее в школу. При этом протоиерей отметил, что "это же важнее - семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет". Он также добавил, что в школе девочка будет "учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям", а оставшись помогать дома, "она будет уже готовая мама" и "всё будет уметь".
Комментируя резонанс от этого выступления в СМИ, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заметил, что ряд СМИ вышли с заголовками вроде "Протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу и готовить в мамы", или "В РПЦ заявили о бесполезности школьного образования для девочек".
"Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен "хайп", но давайте все оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс. Любой может послушать эту передачу и убедиться, что батюшка рассказал конкретную историю о знакомой ему девочке из его прихода, которая, по всей видимости, находится на домашнем обучении и в 7 лет уже умеет читать и писать, помогает матери сидеть с младенцем", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить, но из него никак не следует, что протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу. Легойда пояснил, что в интервью священник рассуждает о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным и высказывает аргументы, что оно, в частности, позволит девочке стать хорошей матерью.
"Семейное образование существует, оно признается законным во всем мире, протоиерей Димитрий Смирнов, видимо, является его сторонником. Если кто-то выступает за семейное образование - это еще не повод записать его в мракобесы и враги образования в целом. Я лично не сторонник домашнего образования, но мой близкий друг, предприниматель и меценат, именно на домашнем обучении оставил свою семилетнюю дочь", - добавил Легойда.
Глава синодального отдела высказал мнение, что из-за "непрофессионализма, безграмотности или намеренного искажения" слов священника в СМИ их читатели "сделают вывод, что Церковь объявила войну образованию для женщин и девочек, приковывает их к батареям и не пускает в школу".
"Очередной скандал на пустом месте", - заключил представитель РПЦ.
21 февраля, 08:00Бесплатные проститутки и их мужья: важная тема стала лютым хайпом