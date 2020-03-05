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Украина улучшает экономические показатели, побеждая время
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РИА Новости

Украина улучшает экономические показатели, побеждая время

08:00 05.03.2020 (обновлено: 08:51 05.03.2020)
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© AFP 2020 / Sergei SupinskyСтаринный трактор в деревне Калиновка Киевской области, Украина
Старинный трактор в деревне Калиновка Киевской области, Украина
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
Отвратительные результаты работы возглавляемого Алексеем Гончаруком украинского правительства одновременно на всех направлениях привели к тому, что в феврале уже только ленивый не обсуждал грядущую его отставку или как минимум переформатирование Кабинета министров.
Подобные слухи, правда, ходили и в начале января, когда в Сеть были слиты записи совещания руководства Кабинета министров и Национального банка. Однако тогда все закончилось встречей Зеленского с Гончаруком, на которой премьеру было объявлено "последнее китайское предупреждение".
В феврале же дело пошло явно дальше слухов. Особенно после смены главы офиса президента. Стали просачиваться слухи о встречах Зеленского с олигархами и возможными претендентами на должность премьера.
Это побудило премьера и стоящие за его правительством "соросовские" организации перейти к активной медийной обороне. Гончаруку стали организовывать один за другим брифинги. То с главным налоговиком, на котором рассказали о невероятных перемогах службы. То с оглашением перемоги о "рекордно маленькой платежке" за февраль, не упоминая, что в теплом январе платежка была рекордно большая. То с подписанием договора о строительстве многострадального моста через Днепр в Запорожье.
Видимо, в этой же связи кого-то в правительстве посетила гениальная мысль: задним числом "улучшить" катастрофические результаты работы промышленности за 2019 год. Что и было сделано — в спешке и максимально небрежно — 27 февраля, когда на сайте украинского Госстата падение индекса промышленного производства по итогам 2019 года уменьшилось в разы — с 1,8 до 0,5 процента.
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Столь сомнительная ловкость рук работников украинского статистического ведомства в итоге так и не позволила избежать отставки украинского правительства, которая состоялась 4 марта. Но она уж точно не ликвидирует кризис в украинской промышленности.
Правительство Гончарука действительно напортачило, где только могло. От продолжения развала здравоохранения, резко ускорившегося при десантированной ранее в Минздрав американской гражданке Супрун, до провалов в социальной сфере, где не было выполнено обещание Зеленского освободить наиболее пожилых людей от оплаты коммуналки, а повышение пенсий, запланированное на 1 марта, в последний момент было перенесено на осень.
Отдельно стоит отметить и постоянные публичные провалы. От вышеупомянутого слива записи совещания руководства Кабинета министров и Национального банка, на котором обсуждалось, как лучше обмануть президента, до недавней "теплой" встречи эвакуированных из Китая сограждан в Новых Санжарах.
И все же наиболее провальными результаты работы правительства оказались в экономической сфере. Можно многое перечислить, но ускоряющееся падение промышленности на протяжении семи последних месяцев прошлого года говорит само за себя.

В июне–сентябре падение промышленности, по данным украинского Госстата, составляло 0,2-2,3 процента, в октябре оно составило пять процентов, в ноябре 7,5 процента, а в декабре 7,7 процента (по отношению к соответствующим месяцам 2018 года).

И к этому ускоряющемуся падению, безусловно, приложили руку правительство и Национальный банк, совместными усилиями укрепившие гривну и практически обнулившие кредитование реального сектора экономики.
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Но 27 февраля у украинского Госстата появилась новая реальность: падение промышленности в июне–сентябре обернулось ростом, а в последние три месяца 2019 года промышленность снижалась гораздо более умеренными темпами: на 2,9 процента в октябре, на 5,9 процента в ноябре и на 6,7 процента в декабре.
Дабы получить эту новую реальность, в Госстате ни с того ни с сего решили сменить базисный год для расчета индекса с 2010-го на 2016-й.
При этом к вечеру 27 февраля все страницы сайта Госстата, на которых упоминался индекс промышленного производства с базовым 2010 годом расчета, были "зачищены" от неугодной правительству технократов информации.
На одних появилась уже пересчитанная информация, приведенная к базе 2016 года. Некоторые же "зачищенные" странички не успели даже наполнить новыми данными: они были пустыми.
В кеш-памяти, впрочем, кое-что сохранилось. Более того: поскольку делалось все впопыхах, то ссылки на некоторые документы на сайте Госстата "зачистили", но вот сами документы убить забыли. Например, ссылку на январский "Экспресс-выпуск" на самом сайте Госстата уже не найти, но она существует.
Нельзя сказать, что статистические ведомства разных стран не "подмахивают" своим властям, — все же они сами часть исполнительной власти. Делают это все, но, как правило, более-менее разумно.
Например, статистические службы США зачастую рапортуют об успешных показателях, важных для правительства. А через некоторое время проводят их коррекцию в сторону ухудшения. Одним выстрелом они убивают сразу двух зайцев: во-первых, в памяти у электората остается первоначальный позитивный показатель, во-вторых, после коррекции база для расчета будущих показателей становится более низкой, а значит, более выгодной.
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Долги не пускают
Другой путь — манипулирование методикой расчета показателя. На этом и украинский Госстат собаку съел. Например, для измерения потребительской инфляции Госстат составляет потребительский набор. Вплоть до 2014 года удельный вес коммунальных услуг в этом наборе составлял 11,5-11,6 процента. Думается, это меньше, чем платил средний украинец, но хоть что-то. В дальнейшем, затеяв кратное повышение коммунальных тарифов, дабы способствовать уменьшению показателя потребительской инфляции, удельный вес коммунальных услуг последовательно уменьшали до нынешних 5,4 процента. Хотя очевидно, что в расходах среднего украинца удельный вес коммунальных платежей, наоборот, вырос. Манипуляция? Безусловно! Но не наглый же пересчет показателя на том единственном основании, что он не понравился.

Индекс же промышленного производства украинский Госстат пересчитал не только нагло, но и с нарушением собственной методологии, которая предполагает, что базисный год должен заканчиваться на "0" или "пять". А 2016 год таковым точно не является.

Но главное: эта подтасовка данных никак не решает проблем в украинской промышленности. Уже в январе 2020 года по отношению к январю 2019 года индекс промышленного производства показал падение на 5,1 процента даже при базисном 2016-м.
А теперь уже бывший премьер, при этом еще 3 марта, пиарился на подписании договора о строительстве моста в Запорожье не с украинской, а с турецкой компанией Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi. Которая зайдет на Украину со своей техникой, своими асфальтными заводами и даже рабочими. И сумма почти в 500 миллионов долларов из украинского бюджета в значительной мере достанется не украинской промышленности, а иностранцам. Что только усугубит и проблемы промышленности, и — в конечном счете — проблемы бюджета. Однако "соросята" в принципе не способны мыслить подобными категориями, поскольку ни украинская промышленность, ни украинская экономика в целом не являются стабильным источником их персонального дохода.
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УкраинаАвторы
Популярные комментарии
Назначенные олигархами глава правительства и кабинет министров, падение уровня жизни, падение производства, рост тарифов, "медийная оборона" от зарубежных спонсоров, "последние китайские предупреждения", ловкость рук Госстата, развал здравоохранения... тут точно про Украину, а не про нас? Сходство просто поражает.
5 марта, 08:41
shurenimp
896005103
Главное что у нового премьера родной язык украинский и он получил образование на мове.Это оч.поможет Украине....Ха-ха 3 раза.
5 марта, 08:07
Игорь Бердин
77240006
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