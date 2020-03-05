Катынский расстрел (1940)

Катынский расстрел – массовое уничтожение польских граждан (в основном пленных офицеров польской армии) на территории СССР во время Второй мировой войны. Название произошло от небольшого поселка Катынь, расположенного в 14 километрах к западу от Смоленска, в районе железнодорожной станции Гнездово, вблизи которого впервые были обнаружены массовые захоронения военнопленных. Казни проходили не только под Катынью, однако термин "Катынский расстрел" применяется к ним в целом.
Катынь также известна как место массового захоронения в 1930-е годы советских граждан – жертв необоснованных репрессий.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением Германии в Польшу. Великобритания и Франция, объявив войну агрессору, не оказывали реальной военной помощи полякам. К 16 сентября основные польские силы были разбиты или окружены. 17 сентября 1939 года власти СССР уведомили польского посла в Москве, что советская сторона больше не может сохранять нейтралитет в конфликте, поскольку польское государство практически перестало существовать, а украинцы и белорусы, проживающие на востоке Польши, остались беззащитными. В тот же день части Красной армии вступили на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии.
Осенью 1939 года, после присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, на советской территории оказались около 200 тысяч польских военнослужащих. Из них более 130 тысяч военных, а также гражданские лица, которых советская власть сочла "контрреволюционными элементами", были заключены в лагеря. В октябре-ноябре 1939 года более 40 тысяч человек из этого числа – украинцы, белорусы, поляки, постоянно проживавшие на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, – были отпущены по домам. Примерно столько же по соглашению с Германией были репатриированы на территорию этнической Польши.
В ноябре 1939 года наркомом внутренних дел Лаврентием Берией было принято решение о сосредоточении выявленных офицеров, чиновников, полицейских, сотрудников судебной и пенитенциарной системы в Старобельском, Осташковском и Козельском лагерях.
В начале марта 1940 года Берия в своей докладной записке Иосифу Сталину выступил с предложением поручить НКВД СССР рассмотреть в особом порядке дела польских граждан, находящихся в лагерях для военнопленных и в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии, с применением высшей меры наказания – расстрела.
5 марта 1940 года предложение было утверждено постановлением Политбюро ЦК ВКП(б).
Согласно выписке из протокола №13 заседания Политбюро ЦК, к расстрелу было приговорено более 14 тысяч находившихся в лагерях и 11 тысяч заключенных в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии польских офицеров, полицейских, чиновников, помещиков, фабрикантов и других "контрреволюционных элементов". В том же протоколе предписывалось "рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения".
Военнопленных из Козельского лагеря расстреляли в Катынском лесу, неподалеку от Смоленска, Старобельского и Осташковского – в близлежащих тюрьмах. Как следует из направленной первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву в 1959 году секретной записки председателя КГБ Александра Шелепина, всего тогда было убито 21857 человек, из них в Катынском лесу – 4421 человек, в Старобельском лагере близ Харькова – 3820 человек, в Осташковском лагере (Калининская, ныне Тверская область) – 6311 человек, 7305 человек были расстреляны в других лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии.
В 1943 году, через два года после оккупации немецкими войсками западных районов СССР, появились сообщения о том, что сотрудники НКВД расстреляли польских офицеров в Катынском лесу под Смоленском. Впервые катынские могилы вскрыл и исследовал немецкий врач, профессор университета Бреслау Герхард Бутц, возглавлявший судебно-медицинскую лабораторию группы армий "Центр".
28-30 апреля 1943 года в Катыни работала международная комиссия, сформированная из представителей государств, оккупированных гитлеровской Германией или поддерживавших с ней союзные отношения. Комиссия подтвердила причастность органов НКВД к расстрелу пленных польских офицеров.
В январе 1944 года, после освобождения Смоленска и его окрестностей, в Катыни работала советская "Специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров", которую возглавлял главный хирург Красной Армии академик Николай Бурденко. После эксгумации и опроса свидетелей комиссия установила, что расстрелы производились в 1941 году немецко-фашистскими захватчиками.
В 1946 году на месте захоронения был установлен гранитный обелиск с надписью на русском и польском языках: "Здесь захоронены военнопленные польские офицеры, зверски замученные немецко-фашистскими оккупантами осенью 1941 года".
Во время Нюрнбергского процесса подсудимыми был поднят вопрос о советских репрессиях в Катыни, но союзники СССР в то время не стали возбуждать недовольство Сталина, хотя позднее премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль признал, что имел информацию о расстреле поляков. В течение последующих десятилетий эта версия поддерживалась официальной советской пропагандой.
В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев фактически признал ответственность Советского Союза за Катынский расстрел. 26 ноября 2010 года Государственная дума РФ приняла постановление "О Катынской трагедии и ее жертвах", в котором возложила вину за происшедшее на Сталина и высшее советское руководство.
В начале 1990-х годов властями Российской Федерации были обнародованы документы из так называемого "Закрытого пакета №1", согласно которым узники Старобельского, Осташковского и Козельского лагерей, а также часть заключенных из тюрем Западной Украины и Западной Белоруссии были расстреляны в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП(б) весной 1940 года.
В 1992 году президенту Польши Леху Валенсе были переданы копии архивных документов о судьбе польских офицеров, погибших на территории СССР.
Первый президент России Борис Ельцин принес официальные извинения польскому народу.
22 февраля 1994 года в Кракове было подписано Соглашение между правительствами РФ Польши о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. В соответствии с этим решением в 1994-1995 годах польской стороной в Козьих горах (входят в состав Катынского сельского поселения) были вскрыты все имеющиеся захоронения польских военнопленных, проведены полномасштабные эксгумационные работы, позволившие определить количество погребенных и границы захоронения.
19 октября 1996 года был принято постановление правительства РФ "О создании мемориальных комплексов в местах захоронений советских и польских граждан – жертв тоталитарных репрессий в Катыни (Смоленская область) и Медном (Тверская область)".
В 1999-2000 годах было сооружено польское военное кладбище.
28 июля 2000 года была открыт Мемориальный комплекс "Катынь".
К моменту открытия мемориала польское военное кладбище было полностью обустроено, в то время как работы по мемориализации мест захоронений советских граждан не были завершены.
В августе-сентябре 2017 года были проведены поисковые и эксгумационные работы, в результате которых обнаружены останки более 300 советских граждан, захороненных на территории урочища Козьи горы. Было выяснено, что в этом месте кроме захоронений тел, вывезенных из смоленских тюрем, также осуществлялись расстрелы жертв политических репрессий. 30 октября 2017 года состоялось перезахоронение останков, обнаруженных в ходе эксгумации.
20 апреля 2018 года мемориальный комплекс был открыт после реконструкции. В новом музейно-выставочном центре расположена экспозиция "Россия и Польша. ХХ век. Страницы истории". В части мемориала, где расположены массовые захоронения советских граждан, находится созданная Народным художником России Андреем Ковальчуком скульптурная композиция, включающая в себя памятник "Расстрел" и Стену памяти, на которой поименно увековечены приговоренные к расстрелу жители Смоленской области – жертвы политических репрессий.
"Катынское дело" долгие годы осложняло отношения между Польшей и Россией. Уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих было возбуждено 22 марта 1990 года, в сентябре 1990 года передано для дальнейшего расследования в Главную военную прокуратуру. В 2004 году дело было прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ (за смертью виновных).
В конце апреля 2010 года Росархив по указанию президента РФ впервые разместил на своем сайте электронные образцы подлинников документов о расстрелянных польских военнопленных.
В 2010 года Россия передала польской стороне 67 томов уголовного дела по расстрелу польских офицеров в Катыни. Ранее Польше никогда не передавались материалы уголовного дела – только архивные данные. В сентябре 2010 года Генеральная прокуратура РФ передала Польше еще 20 томов материалов дела. В мае 2011 года генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что Россия практически завершила передачу Польше материалов уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих близ Катыни. Польской стороне было передано 148 томов дела из 183.
В июле 2011 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приемлемыми две жалобы польских граждан против РФ, связанные с закрытием дела о расстреле их родственников под Катынью, в Харькове и в Твери в 1940 году. Судьи решили объединить два иска, поданные в 2007 и 2009 годах родственниками погибших польских офицеров, в одно производство. Дело рассматривалось по двум статьям Европейской конвенции по защите прав человека: статьи 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного и унижающего достоинства обращений).
16 апреля 2012 года ЕСПЧ признал Россию нарушившей статью 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции о защите прав человека, сочтя, что российские власти не предоставили некоторым из заявителей достаточно информации о судьбе их родственников. При этом судьи не стали выносить решение по жалобе на нарушение статьи 2 (право на жизнь).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников