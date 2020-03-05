Катынский расстрел (1940)

Катынь также известна как место массового захоронения в 1930-е годы советских граждан – жертв необоснованных репрессий

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением Германии в Польшу. Великобритания и Франция, объявив войну агрессору, не оказывали реальной военной помощи полякам. К 16 сентября основные польские силы были разбиты или окружены. 17 сентября 1939 года власти СССР уведомили польского посла в Москве, что советская сторона больше не может сохранять нейтралитет в конфликте, поскольку польское государство практически перестало существовать, а украинцы и белорусы, проживающие на востоке Польши, остались беззащитными. В тот же день части Красной армии вступили на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии.

Осенью 1939 года, после присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, на советской территории оказались около 200 тысяч польских военнослужащих. Из них более 130 тысяч военных, а также гражданские лица, которых советская власть сочла "контрреволюционными элементами", были заключены в лагеря. В октябре-ноябре 1939 года более 40 тысяч человек из этого числа – украинцы, белорусы, поляки, постоянно проживавшие на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, – были отпущены по домам. Примерно столько же по соглашению с Германией были репатриированы на территорию этнической Польши.

В ноябре 1939 года наркомом внутренних дел Лаврентием Берией было принято решение о сосредоточении выявленных офицеров, чиновников, полицейских, сотрудников судебной и пенитенциарной системы в Старобельском, Осташковском и Козельском лагерях.

В начале марта 1940 года Берия в своей докладной записке Иосифу Сталину выступил с предложением поручить НКВД СССР рассмотреть в особом порядке дела польских граждан, находящихся в лагерях для военнопленных и в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии, с применением высшей меры наказания – расстрела.

5 марта 1940 года предложение было утверждено постановлением Политбюро ЦК ВКП(б).

Согласно выписке из протокола №13 заседания Политбюро ЦК, к расстрелу было приговорено более 14 тысяч находившихся в лагерях и 11 тысяч заключенных в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии польских офицеров, полицейских, чиновников, помещиков, фабрикантов и других "контрреволюционных элементов". В том же протоколе предписывалось "рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения".

Военнопленных из Козельского лагеря расстреляли в Катынском лесу, неподалеку от Смоленска, Старобельского и Осташковского – в близлежащих тюрьмах. Как следует из направленной первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву в 1959 году секретной записки председателя КГБ Александра Шелепина, всего тогда было убито 21857 человек, из них в Катынском лесу – 4421 человек, в Старобельском лагере близ Харькова – 3820 человек, в Осташковском лагере (Калининская, ныне Тверская область) – 6311 человек, 7305 человек были расстреляны в других лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии.

В 1943 году, через два года после оккупации немецкими войсками западных районов СССР, появились сообщения о том, что сотрудники НКВД расстреляли польских офицеров в Катынском лесу под Смоленском. Впервые катынские могилы вскрыл и исследовал немецкий врач, профессор университета Бреслау Герхард Бутц, возглавлявший судебно-медицинскую лабораторию группы армий "Центр".

28-30 апреля 1943 года в Катыни работала международная комиссия , сформированная из представителей государств, оккупированных гитлеровской Германией или поддерживавших с ней союзные отношения. Комиссия подтвердила причастность органов НКВД к расстрелу пленных польских офицеров.

В январе 1944 года, после освобождения Смоленска и его окрестностей, в Катыни работала советская "Специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров", которую возглавлял главный хирург Красной Армии академик Николай Бурденко. После эксгумации и опроса свидетелей комиссия установила, что расстрелы производились в 1941 году немецко-фашистскими захватчиками.

В 1946 году на месте захоронения был установлен гранитный обелиск с надписью на русском и польском языках: "Здесь захоронены военнопленные польские офицеры, зверски замученные немецко-фашистскими оккупантами осенью 1941 года".

Во время Нюрнбергского процесса подсудимыми был поднят вопрос о советских репрессиях в Катыни, но союзники СССР в то время не стали возбуждать недовольство Сталина, хотя позднее премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль признал, что имел информацию о расстреле поляков. В течение последующих десятилетий эта версия поддерживалась официальной советской пропагандой.

В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев фактически признал ответственность Советского Союза за Катынский расстрел. 26 ноября 2010 года Государственная дума РФ приняла постановление "О Катынской трагедии и ее жертвах", в котором возложила вину за происшедшее на Сталина и высшее советское руководство.

В начале 1990-х годов властями Российской Федерации были обнародованы документы из так называемого "Закрытого пакета №1", согласно которым узники Старобельского, Осташковского и Козельского лагерей, а также часть заключенных из тюрем Западной Украины и Западной Белоруссии были расстреляны в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП(б) весной 1940 года.

В 1992 году президенту Польши Леху Валенсе были переданы копии архивных документов о судьбе польских офицеров, погибших на территории СССР.

22 февраля 1994 года в Кракове было подписано Соглашение между правительствами РФ Польши о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. В соответствии с этим решением в 1994-1995 годах польской стороной в Козьих горах (входят в состав Катынского сельского поселения) были вскрыты все имеющиеся захоронения польских военнопленных, проведены полномасштабные эксгумационные работы, позволившие определить количество погребенных и границы захоронения.

19 октября 1996 года был принято постановление правительства РФ "О создании мемориальных комплексов в местах захоронений советских и польских граждан – жертв тоталитарных репрессий в Катыни (Смоленская область) и Медном (Тверская область)".

В 1999-2000 годах было сооружено польское военное кладбище.

28 июля 2000 года была открыт Мемориальный комплекс "Катынь".

К моменту открытия мемориала польское военное кладбище было полностью обустроено , в то время как работы по мемориализации мест захоронений советских граждан не были завершены.

В августе-сентябре 2017 года были проведены поисковые и эксгумационные работы, в результате которых обнаружены останки более 300 советских граждан, захороненных на территории урочища Козьи горы. Было выяснено, что в этом месте кроме захоронений тел, вывезенных из смоленских тюрем, также осуществлялись расстрелы жертв политических репрессий. 30 октября 2017 года состоялось перезахоронение останков, обнаруженных в ходе эксгумации.

20 апреля 2018 года мемориальный комплекс был открыт после реконструкции. В новом музейно-выставочном центре расположена экспозиция "Россия и Польша. ХХ век. Страницы истории". В части мемориала, где расположены массовые захоронения советских граждан, находится созданная Народным художником России Андреем Ковальчуком скульптурная композиция, включающая в себя памятник "Расстрел" и Стену памяти, на которой поименно увековечены приговоренные к расстрелу жители Смоленской области – жертвы политических репрессий.

"Катынское дело" долгие годы осложняло отношения между Польшей и Россией. Уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих было возбуждено 22 марта 1990 года, в сентябре 1990 года передано для дальнейшего расследования в Главную военную прокуратуру. В 2004 году дело было прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ (за смертью виновных).

В конце апреля 2010 года Росархив по указанию президента РФ впервые разместил на своем сайте электронные образцы подлинников документов о расстрелянных польских военнопленных.

В июле 2011 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приемлемыми две жалобы польских граждан против РФ, связанные с закрытием дела о расстреле их родственников под Катынью, в Харькове и в Твери в 1940 году. Судьи решили объединить два иска, поданные в 2007 и 2009 годах родственниками погибших польских офицеров, в одно производство. Дело рассматривалось по двум статьям Европейской конвенции по защите прав человека: статьи 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного и унижающего достоинства обращений).

16 апреля 2012 года ЕСПЧ признал Россию нарушившей статью 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции о защите прав человека, сочтя, что российские власти не предоставили некоторым из заявителей достаточно информации о судьбе их родственников. При этом судьи не стали выносить решение по жалобе на нарушение статьи 2 (право на жизнь).