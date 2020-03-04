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2020-03-04T21:21+0300
https://ria.ru/20200304/1568167498.html
В турецком парламенте вспыхнула драка из-за обвинений в адрес Эрдогана
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РИА Новости

В турецком парламенте вспыхнула драка из-за обвинений в адрес Эрдогана

21:21 04.03.2020
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Драка после обвинения замглавы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Энгина Озкоча в адрес президента страны Тайипа Эрдогана вспыхнула в турецком парламенте.
Озкоч отвечал на обвинения Эрдогана в адрес главы НРП Кемаля Кылычдароглу, которого турецкий президент назвал предателем в ответ на предложение начать переговоры с главой Сирии Башаром Асадом на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе. Депутат от оппозиционной партии в свою очередь обвинил Эрдогана в использовании слова "kelle" (грубое название мертвого тела), когда тот говорил о погибших турецких военных, и также обвинил президента в предательстве.
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Это заявление вызвало резкую реакцию со стороны депутатов от правящей Партии справедливости и развития, которые вступили сначала в словесную перепалку, а потом в кулачный бой с представителями НРП. В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от обеих партий. Заседание парламента прервали.
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Кемаль КылычдароглуТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
украина, она и в турции - украина...
4 марта, 21:24
Artemii ART
11130102
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