В турецком парламенте вспыхнула драка из-за обвинений в адрес Эрдогана

Это заявление вызвало резкую реакцию со стороны депутатов от правящей Партии справедливости и развития, которые вступили сначала в словесную перепалку, а потом в кулачный бой с представителями НРП. В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от обеих партий. Заседание парламента прервали.