В турецком парламенте вспыхнула драка из-за обвинений в адрес Эрдогана

АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Драка после обвинения замглавы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Энгина Озкоча в адрес президента страны Тайипа Эрдогана вспыхнула в турецком парламенте.
Озкоч отвечал на обвинения Эрдогана в адрес главы НРП Кемаля Кылычдароглу, которого турецкий президент назвал предателем в ответ на предложение начать переговоры с главой Сирии Башаром Асадом на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе. Депутат от оппозиционной партии в свою очередь обвинил Эрдогана в использовании слова "kelle" (грубое название мертвого тела), когда тот говорил о погибших турецких военных, и также обвинил президента в предательстве.
Это заявление вызвало резкую реакцию со стороны депутатов от правящей Партии справедливости и развития, которые вступили сначала в словесную перепалку, а потом в кулачный бой с представителями НРП. В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от обеих партий. Заседание парламента прервали.