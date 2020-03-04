Эксперт прокомментировал отставку премьера Украины

"Понятно, почему Гончарук уходит. Кто-то должен отвечать за падение рейтинга и президента, и правительства, и правящей политической партии. На посту премьер-министра более заметен непрофессионализм, чем на посту депутата и президента. Для того, чтобы хотя бы часть негативного рейтинга списать, решили пожертвовать фигурой премьер-министра", - сказал Жарихин РИА Новости.

По его мнению, это временная мера, у властей Украины по-прежнему нет конструктивной программы по выводу страны из экономического кризиса. "Это временная мера, чтобы у людей на какое-то время возникла надежда, что все изменится. Но эта надежда довольно быстро угаснет, так как не изменится, я думаю, ничего. Это больше репутационное решение, жертва для того, чтобы пресечь атаку со стороны населения, которое все меньше доверяет власти. Надо пожертвовать фигурой, чтобы усложнить игру на время, попытаться восстановить частично рейтинг правящей команды", - подчеркнул эксперт.