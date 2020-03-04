Эксперт прокомментировал отставку премьера Украины

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отставка премьера Украины Алексея Гончарука – это репутационное решение, властям страны надо пожертвовать политической фигурой, чтобы частично повысить рейтинг президента и правящей партии, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Верховная рада Украины на внеочередном заседании в среду отправила в отставку Гончарука, такое решение поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. По закону, уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
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"Понятно, почему Гончарук уходит. Кто-то должен отвечать за падение рейтинга и президента, и правительства, и правящей политической партии. На посту премьер-министра более заметен непрофессионализм, чем на посту депутата и президента. Для того, чтобы хотя бы часть негативного рейтинга списать, решили пожертвовать фигурой премьер-министра", - сказал Жарихин РИА Новости.
По его мнению, это временная мера, у властей Украины по-прежнему нет конструктивной программы по выводу страны из экономического кризиса. "Это временная мера, чтобы у людей на какое-то время возникла надежда, что все изменится. Но эта надежда довольно быстро угаснет, так как не изменится, я думаю, ничего. Это больше репутационное решение, жертва для того, чтобы пресечь атаку со стороны населения, которое все меньше доверяет власти. Надо пожертвовать фигурой, чтобы усложнить игру на время, попытаться восстановить частично рейтинг правящей команды", - подчеркнул эксперт.
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