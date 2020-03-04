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Комитет ГД рекомендовал принять проект о поправках во втором чтении
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РИА Новости

Комитет ГД рекомендовал принять проект о поправках во втором чтении

17:59 04.03.2020 (обновлено: 18:01 04.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ.
Государственная дума на пленарном заседании 23 января одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ. Законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" был внесен в Госдуму 20 января. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.
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Законопроект о поправке в Конституцию не смогут принять без одобрения не менее чем 2/3 депутатов нижней палаты парламента, не менее 3/4 членов Совета Федерации и 2/3 региональных парламентов. После одобрения в регионах поправку к конституции должен подписать президент. При этом, отмечал глава профильного комитета Павел Крашенинников, поскольку проект состоит из двух частей - самой поправки и процедурной части по общероссийскому голосованию, в данном случае подписание президентом вводит в действие статью вторую, касающуюся голосования.
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