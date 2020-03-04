Комитет ГД рекомендовал принять проект о поправках во втором чтении

Государственная дума на пленарном заседании 23 января одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ. Законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" был внесен в Госдуму 20 января. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.

Законопроект о поправке в Конституцию не смогут принять без одобрения не менее чем 2/3 депутатов нижней палаты парламента, не менее 3/4 членов Совета Федерации и 2/3 региональных парламентов. После одобрения в регионах поправку к конституции должен подписать президент. При этом, отмечал глава профильного комитета Павел Крашенинников, поскольку проект состоит из двух частей - самой поправки и процедурной части по общероссийскому голосованию, в данном случае подписание президентом вводит в действие статью вторую, касающуюся голосования.