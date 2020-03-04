Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T17:44+0300
https://ria.ru/20200304/1568159012.html
Ситуация с коронавирусом на Украине под контролем, заявил Зеленский
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565016026_0:170:3035:1877_1036x0_80_0_0_44c4358344ab91f0fb1120390c3aba29.jpg
РИА Новости

Ситуация с коронавирусом на Украине под контролем, заявил Зеленский

17:44 04.03.2020
203
© REUTERS / Gleb GaranichАвтомобили скорой помощи на Украине
Автомобили скорой помощи на Украине
© REUTERS / Gleb Garanich
Автомобили скорой помощи на Украине
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с коронавирусом в стране под контролем, все необходимые меры приняты.

"У нас есть первый подтвержденный случай (инфицирования новым типом коронавируса – Прим. ред.), это правда. Но ситуация под контролем, все необходимые меры предприняты", - заявил Зеленский в парламенте в среду.

Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
2 марта, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
2480001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийЧерновицкая областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что недоволен темпами медицинской реформы на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский недоволен работой правительства в угольной сфере
Алексей Гончарук
Гончарук назвал Зеленского хорошим президентом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что курс Украины останется неизменным
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
На Украине рассказали о состоянии жены заболевшего коронавирусом
Прохожие в защитных медицинских масках
В Румынии зафиксировали шестой случай заражения коронавирусом
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
В Сети показали необычные способы защиты от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
Правительству Украины нужны новые "мозги и сердца", заявил Зеленский
Скорая помощь Британии
В Британии число заболевших коронавирусом достигло 85
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют деревню на окраине Сеула
В Словении выявили первый случай коронавируса
Нестор Шуфрич
В Раде назвали отставку премьера победой оппозиции и народа
Алексей Гончарук
Эксперт прокомментировал отставку премьера Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
Лента новостейМолния