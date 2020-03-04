Ситуация с коронавирусом на Украине под контролем, заявил Зеленский

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с коронавирусом в стране под контролем, все необходимые меры приняты.
"У нас есть первый подтвержденный случай (инфицирования новым типом коронавируса – Прим. ред.), это правда. Но ситуация под контролем, все необходимые меры предприняты", - заявил Зеленский в парламенте в среду.
2 марта, 16:06Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса