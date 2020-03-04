Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T17:56+0300
https://ria.ru/20200304/1568158465.html
Гончарук назвал Зеленского хорошим президентом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566896265_0:156:3071:1884_1036x0_80_0_0_15a30f69f6de2d8609a88b4c7df7b2b8.jpg
РИА Новости

Гончарук назвал Зеленского хорошим президентом

17:35 04.03.2020 (обновлено: 17:56 04.03.2020)
205
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Алексей Гончарук . Архивное фото
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Подавший в отставку премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что за время работы с президентом Украины Владимиром Зеленским ни разу не получал незаконных команд и считает его хорошим президентом.
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании в среду отправила в отставку Гончарука, такое решение поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. По закону, уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
Здание правительства Украины в Киеве
Вчера, 16:44
"Переставили кровати". Как смена кабмина усложнит положение Зеленского
"Я достаточно оптимистичен относительно нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень порядочный, честный человек. За время работы с ним я не получал ни одной незаконной команды. Не было даже намеков на какую-то нечестную игру. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений, что курс сохранится. Я хочу это очень четко всем донести", - сказал Гончарук во время выступления в Верховной раде, трансляцию вели украинские телеканалы.
Он подчеркнул, что шесть месяцев недостаточно для оценки деятельности правительства, однако привел примеры с выставлением рекордного количества объектов на приватизацию, а также успешные концессионные конкурсы. "Но я понимаю, что этого может быть недостаточно", - добавил он.
Кроме того, Гончарук отметил, что все начатые реформы должны быть доведены до конца. "Я призываю вас не сбавлять темп. Все то, что мы начали вместе, должно быть завершено. Реформа рынка земли, свободный оборот капитала, либерализация трудовых отношений, - по всему этому нам нужно принять решение", - сказал премьер.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
2 марта, 08:00
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
5190000
Обсудить 4
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Правительству Украины нужны новые "мозги и сердца", заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что курс Украины останется неизменным
Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что недоволен темпами медицинской реформы на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский недоволен работой правительства в угольной сфере
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
В штабе Бжании удивлены ультимативным заявлениям Бганбы к России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прибыл в Раду на заседание по перестановкам в правительстве
Монумент Независимости Украины в Киеве
Зеленский признал, что победить коррупцию в стране пока не удалось
Автомобили скорой помощи на Украине
Ситуация с коронавирусом на Украине под контролем, заявил Зеленский
Президент Сирии Башар Асад
Асад: парламентские выборы состоятся в Сирии в установленные сроки
Вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль
Зеленский предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Казани застрелил внука сожительницы за асоциальный образ жизни
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Рада отправила в отставку премьера Гончарука
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
Лента новостейМолния