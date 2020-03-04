Гончарук назвал Зеленского хорошим президентом

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Подавший в отставку премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что за время работы с президентом Украины Владимиром Зеленским ни разу не получал незаконных команд и считает его хорошим президентом.
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании в среду отправила в отставку Гончарука, такое решение поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. По закону, уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
"Я достаточно оптимистичен относительно нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень порядочный, честный человек. За время работы с ним я не получал ни одной незаконной команды. Не было даже намеков на какую-то нечестную игру. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений, что курс сохранится. Я хочу это очень четко всем донести", - сказал Гончарук во время выступления в Верховной раде, трансляцию вели украинские телеканалы.
Он подчеркнул, что шесть месяцев недостаточно для оценки деятельности правительства, однако привел примеры с выставлением рекордного количества объектов на приватизацию, а также успешные концессионные конкурсы. "Но я понимаю, что этого может быть недостаточно", - добавил он.
Кроме того, Гончарук отметил, что все начатые реформы должны быть доведены до конца. "Я призываю вас не сбавлять темп. Все то, что мы начали вместе, должно быть завершено. Реформа рынка земли, свободный оборот капитала, либерализация трудовых отношений, - по всему этому нам нужно принять решение", - сказал премьер.