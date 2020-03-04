Гончарук назвал Зеленского хорошим президентом

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Подавший в отставку премьер Украины Подавший в отставку премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что за время работы с президентом Украины Владимиром Зеленским ни разу не получал незаконных команд и считает его хорошим президентом.

Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании в среду отправила в отставку Гончарука, такое решение поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. По закону, уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.

"Я достаточно оптимистичен относительно нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень порядочный, честный человек. За время работы с ним я не получал ни одной незаконной команды. Не было даже намеков на какую-то нечестную игру. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений, что курс сохранится. Я хочу это очень четко всем донести", - сказал Гончарук во время выступления в Верховной раде, трансляцию вели украинские телеканалы.

Он подчеркнул, что шесть месяцев недостаточно для оценки деятельности правительства, однако привел примеры с выставлением рекордного количества объектов на приватизацию, а также успешные концессионные конкурсы. "Но я понимаю, что этого может быть недостаточно", - добавил он.