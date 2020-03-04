В два суда Петербурга поступили угрозы "минирования"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Два районных суда вернулись к работе после эвакуации из-за угроз неизвестных о якобы минировании зданий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Ранее в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что из зданий двух районных судов идет эвакуация из-за сообщений о "минировании".
"Петродворцовый и Красногвардейский суды вернулись к работе", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
К релизу объединенной пресс-службы судов прикреплен скриншот сообщения с угрозами, которые поступили в Петродворцовый суд. В них неизвестные в том числе заявили о "минировании" мостов и магазинов сети "Магнит", также сообщили о возможных сообщениях с угрозами для "самолётов в полете".
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.