В Германии рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Берлин считает, что лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече 5 марта должны определить зону в Идлибе, где будет предоставляться гуманитарная помощь гражданскому населению, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве. Ранее Кремль сообщал, что планируется обсудить проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации.
"Когда завтра президенты Путин и Эрдоган будут говорить об Идлибе, они должны также в обсуждении определить зону, в которой возможно предоставлять помощь внутренне перемещенным", - заявила Деммер на брифинге в среду.
Она пояснила, что должен быть гарантирован "безопасный и эффектный" доступ гуманитарным организациям в эту зону.
"Канцлер (Ангела) Меркель поднимала этот вопрос в телефонных разговорах с Путиным и Эрдоганом. Сейчас это задача Путина и Эрдогана определить такую зону, и мы примем это к сведению", - добавила Деммер.
Отвечая на вопрос, будет ли после двусторонней встречи Путина и Эрдогана проводится четырехсторонняя с участием лидеров ФРГ и Франции, Деммер отметила, что "правительство принципиально готово к переговорам, это очень важная тема", но пока нужно дождаться результатов российско-турецких переговоров.