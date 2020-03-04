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В Германии рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
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РИА Новости

В Германии рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

16:46 04.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Берлин считает, что лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече 5 марта должны определить зону в Идлибе, где будет предоставляться гуманитарная помощь гражданскому населению, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве. Ранее Кремль сообщал, что планируется обсудить проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации.
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"Когда завтра президенты Путин и Эрдоган будут говорить об Идлибе, они должны также в обсуждении определить зону, в которой возможно предоставлять помощь внутренне перемещенным", - заявила Деммер на брифинге в среду.
Она пояснила, что должен быть гарантирован "безопасный и эффектный" доступ гуманитарным организациям в эту зону.
"Канцлер (Ангела) Меркель поднимала этот вопрос в телефонных разговорах с Путиным и Эрдоганом. Сейчас это задача Путина и Эрдогана определить такую зону, и мы примем это к сведению", - добавила Деммер.
Отвечая на вопрос, будет ли после двусторонней встречи Путина и Эрдогана проводится четырехсторонняя с участием лидеров ФРГ и Франции, Деммер отметила, что "правительство принципиально готово к переговорам, это очень важная тема", но пока нужно дождаться результатов российско-турецких переговоров.
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Обострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Ульрике ДеммерВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинГерманияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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