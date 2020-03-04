В Германии рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве. Ранее Кремль сообщал, что планируется обсудить проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации.

"Когда завтра президенты Путин и Эрдоган будут говорить об Идлибе, они должны также в обсуждении определить зону, в которой возможно предоставлять помощь внутренне перемещенным", - заявила Деммер на брифинге в среду.

Она пояснила, что должен быть гарантирован "безопасный и эффектный" доступ гуманитарным организациям в эту зону.

"Канцлер (Ангела) Меркель поднимала этот вопрос в телефонных разговорах с Путиным и Эрдоганом. Сейчас это задача Путина и Эрдогана определить такую зону, и мы примем это к сведению", - добавила Деммер.