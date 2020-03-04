Власти Украины направили более $26 миллионов на зарплату шахтерам

Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"

Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"

Ранее глава Минэнерго Алексей Оржель заявил, что задолженность по зарплате перед шахтерами составляет около 1,1 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов).

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.