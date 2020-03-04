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2020-03-04T15:49+0300
https://ria.ru/20200304/1568151314.html
Власти Украины направили более $26 миллионов на зарплату шахтерам
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РИА Новости

Власти Украины направили более $26 миллионов на зарплату шахтерам

15:49 04.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастница акции протеста на международной трассе "Львов - Рава-Русская"
Участница акции протеста на международной трассе Львов - Рава-Русская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участница акции протеста на международной трассе "Львов - Рава-Русская"
КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Власти Украины направили более 26 миллионов долларов на выплату заработной платы шахтерам, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату. На минувшей неделе пресс-служба Минэнерго сообщила, что государственная казначейская служба перечислит 26,6 миллиона долларов на погашение задолженности по зарплате шахтерам.
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"На угледобывающие предприятия направлено 654,2 миллиона гривен (более 26 миллионов долларов), которые будут потрачены на оплату труда и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за февраль этого года – 108,3 миллиона гривен (более 4 миллионов долларов), и погашение задолженности по зарплате за декабрь 2019 года – 122,2 миллиона гривен (около 4,9 миллиона долларов) и за январь 2020 года – 423,5 миллиона гривен (около 17 миллионов долларов)", - говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.
Ранее глава Минэнерго Алексей Оржель заявил, что задолженность по зарплате перед шахтерами составляет около 1,1 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов).
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Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.
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