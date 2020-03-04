Власти Украины направили более $26 миллионов на зарплату шахтерам

КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Власти Украины направили более 26 миллионов долларов на выплату заработной платы шахтерам, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату. На минувшей неделе пресс-служба Минэнерго сообщила, что государственная казначейская служба перечислит 26,6 миллиона долларов на погашение задолженности по зарплате шахтерам.
"На угледобывающие предприятия направлено 654,2 миллиона гривен (более 26 миллионов долларов), которые будут потрачены на оплату труда и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за февраль этого года – 108,3 миллиона гривен (более 4 миллионов долларов), и погашение задолженности по зарплате за декабрь 2019 года – 122,2 миллиона гривен (около 4,9 миллиона долларов) и за январь 2020 года – 423,5 миллиона гривен (около 17 миллионов долларов)", - говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.
Ранее глава Минэнерго Алексей Оржель заявил, что задолженность по зарплате перед шахтерами составляет около 1,1 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов).
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Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.