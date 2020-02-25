Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам

Ранее глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что задолженность по зарплате перед шахтерами составляет около 1,1 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов).

"На сегодня это более 1 миллиарда гривен, 1,1 миллиарда. Поэтому я очень прошу в ближайшие два месяца, в марте-апреле, закрыть все долги полностью перед шахтерами", - заявил Зеленский во вторник в ходе всеукраинского совещания работников угольной сферы.

По его словам, если власти не погасят задолженность перед шахтерами, что члены правительства останутся без зарплаты. "Если не закроем, если пропустим хоть одни сутки, тогда, мне кажется, что будет справедливо, чтобы правительство не получало зарплату в эти месяцы", - добавил глава государства.