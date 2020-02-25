Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам

КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.
Ранее глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что задолженность по зарплате перед шахтерами составляет около 1,1 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов).
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"На сегодня это более 1 миллиарда гривен, 1,1 миллиарда. Поэтому я очень прошу в ближайшие два месяца, в марте-апреле, закрыть все долги полностью перед шахтерами", - заявил Зеленский во вторник в ходе всеукраинского совещания работников угольной сферы.
По его словам, если власти не погасят задолженность перед шахтерами, что члены правительства останутся без зарплаты. "Если не закроем, если пропустим хоть одни сутки, тогда, мне кажется, что будет справедливо, чтобы правительство не получало зарплату в эти месяцы", - добавил глава государства.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.