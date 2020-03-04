Эксперты объяснили реакцию рынков на снижение ставки ФРС

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Неожиданное и решительное Неожиданное и решительное снижение базовой ставки ФРС США скорее напугало, чем обрадовало рынки: оно может сигнализировать об опасности для мировой экономики, которая еще не учтена в ценах, говорят аналитики.

По их мнению, теперь американскому финансовому регулятору придется продолжать решительное смягчение денежно-кредитной политики до конца года.

Во вторник ФРС неожиданно понизила учетную ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%. Регулятор пояснил, что это решение было принято в ответ на риски, связанные с коронавирусом. Его распространение по планете уже вызвало обвал рынков в конце февраля и чревато новыми экономическими проблемами.

Основные американские фондовые индексы ненадолго подскочили после решения ФРС, но скоро вновь ушли в минус. В итоге они закрыли торги вторника снижением на 2,2-3%, практически нивелировав рост понедельника. В среду основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленной динамикой в пределах 1,75%. Европейские рынки днем растут в пределах 1,5%.

Индекс Мосбиржи к 13.40 мск рос на 0,1%, РТС снижался на 0,2%. Курс доллара снижался на 44 копейки - до 65,60 рубля, евро – на 62 копейки, до 73,16 рубля.

Почему рынки не поняли ФРС

Экстренное снижение ставки, да еще и сразу на 50 базисных пунктов, - это весьма редкое явление в истории ФРС, говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"По сути, это лишь восьмой случай и первый с осени 2008 года. Поэтому данная мера больше напугала участников торгов тем, что регулятор видит ситуацию критически серьезной. Возможно, речь идет не о борьбе с самим вирусом, а уже о спасении тех, "кто слишком большой, чтобы разориться" (too big to fail)", - рассуждает аналитик.

"В сравнении с кризисом 2008 года, когда ФРС последний раз экстренно снижала ставку, сейчас монетарных стимулов может оказаться недостаточно для преодоления последствий кризиса, связанного с остановкой производств в Азии и Европе. На этом фоне негативные последствия продолжают отражаться в стоимости активов, за исключением долговых инструментов", - говорит Евгений Кошелев из Росбанка.

Маневр ФРС имел целью укрепить доверие рынка, но в итоге инвесторы восприняли экстренное понижение ставки как знак того, что ФРС гораздо больше обеспокоена экономическими последствиями эпидемии, чем может показаться на первый взгляд, отмечают аналитики Альфа-банка.

Рынки помнят, что все предыдущие внеплановые смягчения политики ФРС сопровождались кризисами различной природы, добавляет Олег Кочетков из "МТС Банка". "Причина решения кроется в рисках для экономики США, то есть в прямом риске для товарных рынков. Поводов для радости сейчас нет, есть необходимость наблюдения за развитием событий для переоценки рисков, а значит, пока рынок продолжит нервную консолидацию", - говорит он.

Придется снижать дальше

Аналитики полагают, что американскому регулятору придется и дальше снижать ставку, причем в следующий раз - уже через две недели, на плановом заседании 17-18 марта.

В частности, на необходимость еще одного снижения в марте указывают аналитики банка Societe Generale. Замедление экономики США начнет проявляться в мартовских и апрельских данных (публикация в апреле и мае соответственно), поэтому экономика нуждается в упреждающей поддержке уже сейчас, считают в банке.

Рынок по-прежнему ждет снижения ключевой ставки в США еще на 50 базисных пунктов на заседании ФРС в марте и еще одного снижения на 25 пунктов до конца года, говорит Григорий Жирнов из "Нордеа банка". К декабрю, как ожидается, ставка в США снизится до 0,25-0,50% годовых.