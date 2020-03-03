ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

В релизе регулятора указано, что показатель понижается с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.

Это решение все члены ФРС приняли единогласно.

"Коронавирус создает растущие риски для экономической активности", — пояснили в регуляторе.

При этом там подчеркнули, что основы американской экономики остаются сильными.

В середине февраля глава ФРС Джером Пауэлл напомнил, что регулятор трижды снижал ставку в 2019 году, и дал понять, что дальнейшее понижение не планируется.

Комментируя решение ФРС, замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил журналистам, что понижение ставки означает признание негативного влияния коронавируса на международную экономику.

"Снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской", — добавил он.

После появления сообщений из-за океана российская валюта начала укрепляться. Курс доллара расчетами "завтра" на 18:12 мск падает на 53 копейки, до 65,91 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 73,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

Российский рынок акций в моменте позитивно отреагировал на снижение ставки ФРС, ускорив рост, а затем вернулся к прежним темпам.