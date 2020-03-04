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Медведчук считает, что Украине нужно менять курс, а не правительство
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РИА Новости

Медведчук считает, что Украине нужно менять курс, а не правительство

13:05 04.03.2020 (обновлено: 13:09 04.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что смена правительства не повлияет на ситуацию на Украине, стране нужно менять курс.
Парламент Украины по требованию президента Владимира Зеленского соберется в среду на внеочередное заседание. Глава государства просит депутатов рассмотреть ряд законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. Во вторник премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Как сообщили в правящей партии "Слуга народа", украинский кабмин может возглавить Денис Шмыгаль, занимающий должность вице-премьера по вопросам развития общин и территорий.
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"Сегодня уже ясно из комментариев "Слуг народа", что у нас будет новый премьер и в какой-то части новое правительство. Но говорить о том, что это перезагрузка, или о том, что на сегодняшний день изменится ситуация в экономической и социальной сфере при приходе нового правительства, даже с новым главой правительства, не приходится. Потому что главный вопрос заключается не в тех людях", - заявил Медведчук в кулуарах Верховной рады в среду. Трансляцию вел телеканала "112 Украина".
По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому и кабинету министров нужно выйти из зоны свободной торговли с ЕС, отменить санкции в отношении России и восстановить рынки сбыта экспортной продукции со странами СНГ.
Согласно украинскому законодательству, заявление об отставке премьер должен передать на рассмотрение в Верховную раду. Для удовлетворения заявления об отставке премьера достаточно 226 голосов. Отставка главы кабмина влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров парламентом.
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