Медведчук считает, что Украине нужно менять курс, а не правительство

"Сегодня уже ясно из комментариев "Слуг народа", что у нас будет новый премьер и в какой-то части новое правительство. Но говорить о том, что это перезагрузка, или о том, что на сегодняшний день изменится ситуация в экономической и социальной сфере при приходе нового правительства, даже с новым главой правительства, не приходится. Потому что главный вопрос заключается не в тех людях", - заявил Медведчук в кулуарах Верховной рады в среду. Трансляцию вел телеканала "112 Украина".