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75 лет Великой Победы
2020-03-04T10:51+0300
https://ria.ru/20200304/1568130966.html
В Киргизии ветераны войны получат по тысяче долларов ко Дню Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/93666/43/936664320_0:147:3033:1853_1036x0_80_0_0_9424617a9d4eefc881f94e5e2401ac18.jpg
РИА Новости

В Киргизии ветераны войны получат по тысяче долларов ко Дню Победы

10:51 04.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Пирогов / Перейти в фотобанкПразднование Дня Победы в Киргизии
Празднование Дня Победы в Киргизии
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Перейти в фотобанк
Празднование Дня Победы в Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны в Киргизии ко Дню Победы получат единовременную материальную помощь в размере 75 тысяч сомов (1,075 тысячи долларов), сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе президента республики.
"Каждому ветерану будет оказана единовременная материальная помощь в сумме 75 тысяч сомов", - сказала представитель пресс-службы, отметив, что соответствующее распоряжение подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
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По данным аппарата президента, в настоящий момент в стране проживает 251 ветеран Великой Отечественной войны. Из них 65 инвалидов войны, 153 участника, 15 лиц из числа несовершеннолетних узников концлагерей и 18 блокадников Ленинграда.
Ранее посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко сообщил, что три ветерана Великой Отечественной войны из Киргизии примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.
На фронты Второй мировой войны из Киргизии ушли 360 тысяч человек. Треть из них - домой не вернулись. За военные подвиги 72 киргизстанца были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые из них - дважды.
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75 лет Великой ПобедыСооронбай ЖээнбековВеликая Отечественная война (1941-1945)КиргизияВ мире
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