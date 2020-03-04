В Киргизии ветераны войны получат по тысяче долларов ко Дню Победы

БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Ветераны Ветераны Великой Отечественной войны Киргизии ко Дню Победы получат единовременную материальную помощь в размере 75 тысяч сомов (1,075 тысячи долларов), сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе президента республики.

"Каждому ветерану будет оказана единовременная материальная помощь в сумме 75 тысяч сомов", - сказала представитель пресс-службы, отметив, что соответствующее распоряжение подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

По данным аппарата президента, в настоящий момент в стране проживает 251 ветеран Великой Отечественной войны. Из них 65 инвалидов войны, 153 участника, 15 лиц из числа несовершеннолетних узников концлагерей и 18 блокадников Ленинграда.

Ранее посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко сообщил, что три ветерана Великой Отечественной войны из Киргизии примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.