В Киргизии ветераны войны получат по тысяче долларов ко Дню Победы

БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны в Киргизии ко Дню Победы получат единовременную материальную помощь в размере 75 тысяч сомов (1,075 тысячи долларов), сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе президента республики.
"Каждому ветерану будет оказана единовременная материальная помощь в сумме 75 тысяч сомов", - сказала представитель пресс-службы, отметив, что соответствующее распоряжение подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
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По данным аппарата президента, в настоящий момент в стране проживает 251 ветеран Великой Отечественной войны. Из них 65 инвалидов войны, 153 участника, 15 лиц из числа несовершеннолетних узников концлагерей и 18 блокадников Ленинграда.
Ранее посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко сообщил, что три ветерана Великой Отечественной войны из Киргизии примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.
На фронты Второй мировой войны из Киргизии ушли 360 тысяч человек. Треть из них - домой не вернулись. За военные подвиги 72 киргизстанца были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые из них - дважды.
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