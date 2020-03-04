Три ветерана войны из Киргизии хотят приехать в Москву на парад Победы

Зрители на трибуне на военном параде на Красной площади. Архивное фото

Зрители на трибуне на военном параде на Красной площади

БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Три ветерана Три ветерана Великой Отечественной войны из Киргизии примут участие в параде Победы в Москве 9 мая, заявил в среду на пресс-конференции посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко.

"Планируется участие трех ветеранов из Киргизии. Но нужно понимать, что многое будет зависеть от состояния их здоровья", - сказал посол.

По словам Удовиченко, все расходы по перелету ветеранов и их сопровождающих, а также по их проживанию в Москве берет на себя российская сторона.

Посол рассказал, что в России, помимо парада, в рамках празднования 75-летия Победы запланировано множество мероприятий, в которых также планируется участие представителей Киргизии. Например - открытие памятника воинам-киргизстанцам в Ржеве.