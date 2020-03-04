Три ветерана войны из Киргизии хотят приехать в Москву на парад Победы

БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Три ветерана Великой Отечественной войны из Киргизии примут участие в параде Победы в Москве 9 мая, заявил в среду на пресс-конференции посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко.
"Планируется участие трех ветеранов из Киргизии. Но нужно понимать, что многое будет зависеть от состояния их здоровья", - сказал посол.
По словам Удовиченко, все расходы по перелету ветеранов и их сопровождающих, а также по их проживанию в Москве берет на себя российская сторона.
Посол рассказал, что в России, помимо парада, в рамках празднования 75-летия Победы запланировано множество мероприятий, в которых также планируется участие представителей Киргизии. Например - открытие памятника воинам-киргизстанцам в Ржеве.
На фронты ВОВ из Киргизии ушли 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись. За военные подвиги 72 киргизстанца были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые из них - дважды. В настоящий момент в республике проживает 251 ветеран Великой Отечественной войны.
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